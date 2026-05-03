Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области стала актуальной темой после решения правительства об одноразовой адресной выплате.

Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области предусмотрена в рамках правительственного постановления об одноразовой доплате 1500 гривен для части получателей социальной поддержки, сообщает Politeka.

Речь идет о постановлении Кабинета Министров Украины № 341 "Некоторые вопросы предоставления одноразовой доплаты отдельным категориям населения", которое было принято 18 марта.

Документом предусмотрена дополнительная адресная денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области в размере 1500 гривен.

Право на выплату получили лица, по состоянию на 1 апреля 2026 года уже назначена пенсия или государственные социальные выплаты.

Для большинства получателей действует условие размера пенсии. Общая сумма пенсионных выплат вместе с надбавками, доплатами и повышениями не должна превышать 25 950 гривен.

Доплата предоставляется получателям страховых пенсий по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца.

А также – пенсий за выслугу лет и специальных пенсий для госслужащих, должностных лиц местного самоуправления, народных депутатов, ученых и военнослужащих.

Также шрошевая помощь в Полтавской области касается получателей государственной поддержки на проживание для ВПЛ.

Кроме этого, выплату могут получить малообеспеченные семьи, получатели базовой социальной поддержки, лица без права на пенсию, люди с инвалидностью, а также граждане, получающие выплаты по уходу.

В список включены и разные виды доплат на детей. Речь идет о поддержке одиноких матерей, опекунов, семей с тяжелобольными детьми, многодетных семей, детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов или не могут содержать ребенка, а также детей, лишенных родительской опеки.

