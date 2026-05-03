Дефицит продуктов в Полтавской области может усилиться на фоне прогнозируемого сокращения урожая абрикосов и персиков в Украине в 2026 году, что уже вызывает беспокойство среди рыночных аналитиков и агросектора, пишет Politeka.net.

По предварительным оценкам, потери абрикосов составят от 40% до 60% по сравнению со среднегодовыми показателями, в то время как персики могут потерять от 30% до 50% урожайности. Основным фактором называют аномальные похолодания в феврале-апреле, которые совпали с периодом активного цветения косточковых культур и повредили значительную часть цветочных почек.

Аналитик ассоциации «Ягодничество Украины» Денис Миронов объясняет, что наиболее уязвимыми оказались центральные и южные регионы. Там деревья просыпаются раньше, а кратковременные заморозки в фазе цветения могут критически влиять на формирование завязи. Дополнительным отрицательным фактором явилось снижение активности опылителей в холодные периоды.

На этом фоне специалисты рынка прогнозируют, что Дефицит продуктов в Полтавской области может проявиться из-за сокращения внутреннего предложения фруктов и зависимости от внешних поставок, особенно в пиковые летние месяцы.

Даже при импортной компенсации, полностью закрыть внутренний спрос будет сложно. Основными поставщиками остаются Турция, Греция, Испания и Молдова, однако их объемы ограничены, а логистические расходы оказывают дополнительное влияние на конечную цену.

Экономисты ожидают роста стоимости абрикосов и персиков в пределах 20–30% при умеренном дефиците и до 50–80% при масштабных потерях урожая. Это может сказаться на всей цепи – от оптового рынка до розничной торговли.

Эксперты отмечают, что ключевым фактором стабилизации ситуации остаются погодные условия в период цветения и способность аграриев применять защитные технологии, однако их эффективность ограничена продолжительностью и интенсивностью холодов.

