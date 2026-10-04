Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 5 по 11 октября показывает стабильную теплую погоду с максимумом +21° в субботу, 10 октября, когда синоптики прогнозируют и единственный день с возможными осадками. В остальные дни недели дождя не предвидится.

Теплые дни бабьего лета на Днепропетровщине продолжатся и в начале следующей недели. Согласно обновленным данным, жителей области ждет преимущественно сухая погода с температурой, которая будет держаться в пределах +17...+21° днем, и лишь один день с возможными осадками.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели с 5 по 11 октября будут колебаться от +17° до +21°, а ночью воздух будет охлаждаться до +8...+12°.

В понедельник, 5 октября, днем воздух прогреется до +19°, ночью же похолодает до +8°. Небо останется переменно облачным, осадков не прогнозируют.

Во вторник, 6 октября, столбики термометров днем покажут +18°, а ночью — +11°. Облачность сохранится переменной, дождя синоптики не обещают.

В среду, 7 октября, температура поднимется до +20° днем, ночью же опустится до +9°. Небо будет малооблачным, без осадков.

В четверг, 8 октября, днем ожидается +19°, а ночью — +12°. Небо покроют облака с прояснениями, осадков не будет.

В пятницу, 9 октября, воздух прогреется до +20° днем, ночью температура удержится на отметке +11°. Облачность останется незначительной, без дождя.

В субботу, 10 октября, синоптики прогнозируют пик тепла — днем до +21°, ночью же +12°. Небо будет малооблачным, однако именно в этот день возможны осадки.

В воскресенье, 11 октября, неделя завершится прохладой: днем воздух прогреется лишь до +17°, а ночью опустится до +8°. Небо останется малооблачным, без осадков.

Итак, самым теплым днем недели станет суббота, 10 октября, с температурой +21°, а самым прохладным — воскресенье, 11 октября, когда максимум составит лишь +17°. Перепад температур за неделю не превысит 4°, что свидетельствует о довольно стабильной погоде. Осадки прогнозируют лишь один день — в субботу, 10 октября.

Поскольку резких перепадов температур не ожидается, одеваться стоит по принципу многослойности — утром и ночью прохладнее, поэтому легкая куртка будет уместной. В субботу, когда возможны осадки, синоптики советуют взять с собой зонт и быть внимательными за рулем из-за возможной скользкости дороги. В остальные дни недели погода будет способствовать прогулкам на свежем воздухе.

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