Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 1 по 7 жовтня показує помірну осінню прохолоду без опадів: максимум удень складе +18°, а мінімум удень — +14°.

попередній тижневий прогноз погоди для регіону вже попереджав про похолодання, і нові дані підтверджують, що прохолодна тенденція триває і цього тижня. З 1 по 7 жовтня в Дніпропетровській області синоптики очікують стабільно прохолодну погоду без опадів.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури протягом тижня коливатимуться від +14° до +18°, а нічні — від +6° до +11°.

У четвер, 1 жовтня, повітря вдень прогріється до +18°, вночі ж стовпчики термометрів опустяться до +11°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів не прогнозують.

У п’ятницю, 2 жовтня, температура вдень утримається на позначці +15°, а вночі знизиться до +9°. Хмарність очікується мінлива, без опадів.

У суботу, 3 жовтня, вдень буде +15°, а вночі значно прохолодніше — до +6°. Небо переважно малохмарне, дощу не передбачається.

У неділю, 4 жовтня, максимальна температура дня опуститься до +14° — це найнижчий показник тижня, вночі ж повітря охолоне до +7°. Хмарність мінлива, опадів не буде.

У понеділок, 5 жовтня, вдень потеплішає до +17°, вночі — до +10°. Небо хмарне з проясненнями, без опадів.

У вівторок, 6 жовтня, стовпчики термометрів вдень підіймуться до +18° — найтеплішого показника тижня, вночі буде +10°. Хмарність мінлива, дощу не прогнозують.

У середу, 7 жовтня, температура вдень трохи знизиться до +16°, вночі залишиться на рівні +10°. Небо малохмарне, опадів не очікується.

Найтеплішими днями тижня стануть четвер, 1 жовтня, та вівторок, 6 жовтня, коли повітря прогріється до +18°. Найпрохолодніше буде в неділю, 4 жовтня, — лише +14° вдень. Перепад температур за тиждень становить 4°, а опадів синоптики не прогнозують протягом усього періоду.

Попри те, що вдень стовпчики термометрів тримаються в межах +14…+18°, вночі повітря охолоджується до +6…+11°, тож синоптики радять мешканцям області одягатися тепліше вранці та ввечері, особливо людям похилого віку та дітям. Оскільки опадів не прогнозується, планувати прогулянки чи господарські роботи на свіжому повітрі можна практично будь-якого дня тижня.

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