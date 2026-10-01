Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 2 по 8 жовтня обіцяє поступове потепління: максимум удень сягне +20°, мінімум становитиме +15°, опадів синоптики не прогнозують.

прогноз погоди на минулий тиждень обіцяв дніпропетровцям осінню прохолоду, однак новий тиждень із 2 по 8 жовтня принесе помітне потепління — удень повітря прогріється до +20°, а опадів синоптики не очікують.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня денні температури в області коливатимуться від +15° до +20°.

У п’ятницю, 2 жовтня, удень повітря прогріється до +15°, вночі охолоне до +8°. Хмарність мінлива, опадів не прогнозують.

У суботу, 3 жовтня, стовпчики термометрів удень підніматимуться до +16°, а вночі опустяться до +7°. Небо залишатиметься малохмарним, без опадів.

У неділю, 4 жовтня, температура вдень утримається на позначці +15°, вночі очікується +8°. Хмарність мінлива, опадів не буде.

У понеділок, 5 жовтня, повітря прогріється до +18° вдень, уночі похолодає до +9°. Хмарність мінлива, без опадів.

У вівторок, 6 жовтня, денна температура підніметься до +19°, нічна становитиме +8°. Небо малохмарне, опадів не прогнозують.

У середу, 7 жовтня, синоптики обіцяють найтеплішу погоду за тиждень — удень до +20°, уночі +10°. Хмарність незначна, без опадів.

У четвер, 8 жовтня, температура утримається на тому ж рівні: вдень +20°, уночі +10°. Небо малохмарне, опадів не передбачається.

Отже, найтеплішим днем тижня стане середа, 7 жовтня, з температурою +20°, а найпрохолоднішим — п’ятниця та неділя, коли вдень буде лише +15°. Перепад температур за тиждень становить 5°, опадів протягом усього періоду не прогнозують.

Оскільки вдень і вночі різниця температур помітна, особливо на початку тижня, дніпропетровцям варто одягатися у кілька шарів — тепла кофта чи легка куртка вранці та ввечері не завадять. Завдяки відсутності опадів цей тиждень добре підійде для прогулянок і справ на свіжому повітрі, однак зі зниженням нічних температур людям похилого віку краще уникати тривалого перебування на вулиці після заходу сонця.

Раніше Politeka повідомляла, синоптики попередили про похолодання: прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 30 вересня по 6 жовтня.

Також Politeka повідомляла, синоптики попередили про стрімку зміну температури: прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 29 вересня по 5 жовтня.

Як повідомляла Politeka, дніпропетровську область накриє різке похолодання: синоптики дали прогноз на тиждень з 28 вересня по 4 жовтня.