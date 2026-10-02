Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 3 по 9 жовтня свідчить про поступове потепління: максимальна температура зросте до +21°, опадів синоптики не прогнозують.

тепла осінь порадує Дніпропетровщину — таким був прогноз на попередній тиждень, а нові дані синоптиків показують, що потепління у регіоні триватиме й надалі: з 3 по 9 жовтня денна температура поступово підніметься від +15° до +21°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня вдень у Дніпропетровській області буде від +15° до +21°, а вночі — від +7° до +11°.

У суботу, 3 жовтня, повітря прогріється лише до +15°, вночі температура опуститься до +7°. Небо залишатиметься малохмарним, опадів не прогнозують.

У неділю, 4 жовтня, денна температура утримається на позначці +15°, нічна підніметься до +9°. Хмарність мінлива, без опадів.

У понеділок, 5 жовтня, стовпчики термометрів вдень підскочать до +19°, вночі — до +10°. Небо малохмарне, опадів не очікується.

У вівторок, 6 жовтня, денна температура залишиться на рівні +19°, а вночі опуститься до +9°. Хмарність малохмарна, без опадів.

У середу, 7 жовтня, очікується найтепліший день тижня — повітря прогріється до +21°, вночі температура опуститься до +10°. Небо малохмарне, опадів не прогнозують.

У четвер, 8 жовтня, вдень так само утримається +21°, вночі — +11°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У п’ятницю, 9 жовтня, тиждень завершиться незначним спадом — вдень +20°, вночі +11°. Хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують.

Найтеплішим днем тижня стане середа, 7 жовтня, з температурою +21°, а найпрохолоднішими — субота і неділя, 3-4 жовтня, коли вдень буде лише +15°. Перепад температур за тиждень становить 6°, опадів протягом усього періоду синоптики не прогнозують.

Враховуючи прохолодні ночі на початку тижня (+7°…+9°), вранці та ввечері варто одягатися тепліше — особливо це стосується дітей і людей похилого віку. Удень же, коли повітря прогріється до +19°…+21°, достатньо легкого верхнього одягу за принципом багатошаровості.

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