Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 5 по 11 жовтня показує стабільну теплу погоду з максимумом +21° у суботу, 10 жовтня, коли ж синоптики прогнозують і єдиний день з можливими опадами. Решту тижня дощу не передбачається.

Теплі дні бабиного літа на Дніпропетровщині продовжаться й на початку наступного тижня. Згідно з оновленими даними, мешканців області чекає переважно суха погода з температурою, що тримається в межах +17...+21° вдень, і лише один день з можливими опадами.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури протягом тижня з 5 по 11 жовтня коливатимуться від +17° до +21°, а вночі повітря охолоджуватиметься до +8...+12°.

У понеділок, 5 жовтня, вдень повітря прогріється до +19°, вночі ж похолодає до +8°. Небо залишатиметься мінливо хмарним, опадів не прогнозують.

У вівторок, 6 жовтня, стовпчики термометрів вдень покажуть +18°, а вночі — +11°. Хмарність зберігатиметься мінливою, дощу синоптики не обіцяють.

У середу, 7 жовтня, температура підніметься до +20° вдень, вночі ж опуститься до +9°. Небо буде малохмарним, без опадів.

У четвер, 8 жовтня, вдень очікується +19°, а вночі — +12°. Небо вкриють хмари з проясненнями, опадів не буде.

У п’ятницю, 9 жовтня, повітря прогріється до +20° вдень, вночі температура утримається на позначці +11°. Хмарність залишиться незначною, без дощу.

У суботу, 10 жовтня, синоптики прогнозують пік тепла — вдень до +21°, вночі ж +12°. Небо буде малохмарним, однак саме в цей день можливі опади.

У неділю, 11 жовтня, тиждень завершиться прохолодою: вдень повітря прогріється лише до +17°, а вночі опуститься до +8°. Небо залишиться малохмарним, без опадів.

Отже, найтеплішим днем тижня стане субота, 10 жовтня, з температурою +21°, а найпрохолоднішим — неділя, 11 жовтня, коли максимум складе лише +17°. Перепад температур за тиждень не перевищить 4°, що свідчить про доволі стабільну погоду. Опади прогнозують лише одного дня — у суботу, 10 жовтня.

Оскільки різких перепадів температур не очікується, одягатися варто за принципом багатошаровості — вранці та вночі прохолодніше, тож легка куртка буде доречною. У суботу, коли можливі опади, синоптики радять взяти з собою парасольку та бути уважними за кермом через можливу слизькість дороги. В інші дні тижня погода сприятиме прогулянкам на свіжому повітрі.

Раніше Politeka повідомляла, дніпропетровську область накриє потепління: синоптики дали прогноз погоди на тиждень з 3 по 9 жовтня.

Також Politeka повідомляла, дніпропетровську область порадує тепла осінь: прогноз погоди на тиждень з 2 по 8 жовтня.

Як повідомляла Politeka, осіння прохолода накриє дніпропетровщину: прогноз погоди на тиждень з 1 по 7 жовтня.