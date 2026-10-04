Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 5 по 11 октября обещает теплую и сухую осеннюю погоду: днем воздух прогреется до +21°, а осадков синоптики не прогнозируют.

теплую волну бабьего лета в регионе синоптики фиксировали еще в начале октября, и новая неделя с 5 по 11 октября в Харьковской области продолжит эту тенденцию: осадков не прогнозируют, а максимальная температура достигнет +21°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели днем воздух прогреется от +16° до +21°, а ночью температура будет колебаться от +7° до +13°.

В понедельник, 5 октября, днем ожидается +17°, а ночью воздух охладится до +7°. Облачность переменная, осадков не прогнозируют.

Во вторник, 6 октября, днем термометры покажут +16°, ночью — около +8°. Небо будет облачным с прояснениями, без осадков.

В среду, 7 октября, воздух прогреется до +18° днем, а ночью опустится до +9°. Синоптики обещают малооблачную погоду без осадков.

В четверг, 8 октября, столбики термометров днем остановятся на отметке +17°, а ночью — на +13°. Облачно с прояснениями, осадков не ожидается.

В пятницу, 9 октября, днем прогнозируют +19°, ночью — +9°. Небо останется малооблачным, без осадков.

В субботу, 10 октября, температура достигнет самой высокой отметки недели — +21° днем, ночью же будет около +10°. Погода малооблачная, без осадков.

В воскресенье, 11 октября, завершающий день недели принесет +16° днем и +9° ночью. Синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков.

Таким образом, самым теплым днем недели станет субота, 10 октября, с температурой +21°, а самым прохладным будет во вторник, 6 октября, и в воскресенье, 11 октября, когда днем не превысит +16°. Перепад дневных температур за неделю составляет 5°, осадков в течение всего периода не прогнозируют.

Несмотря на отсутствие дождей, ночью воздух заметно охлаждается — до +7-9°, поэтому в утренние и вечерние часы стоит одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста и детей. Днем же комфортная осенняя погода позволяет планировать прогулки и дела на свежем воздухе без зонта.

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