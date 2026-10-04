Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 5 по 11 жовтня обіцяє теплу й суху осінню погоду: удень повітря прогріється до +21°, а опадів синоптики не прогнозують.

теплу хвилю бабиного літа у регіоні синоптики фіксували ще на початку жовтня, і новий тиждень з 5 по 11 жовтня у Харківській області продовжить цю тенденцію: опадів не прогнозують, а максимальна температура сягне +21°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня вдень повітря прогріється від +16° до +21°, а вночі температура коливатиметься від +7° до +13°.

У понеділок, 5 жовтня, вдень очікується +17°, а вночі повітря охолоне до +7°. Хмарність мінлива, опадів не прогнозують.

У вівторок, 6 жовтня, вдень столичні термометри покажуть +16°, вночі — близько +8°. Небо буде хмарним з проясненнями, без опадів.

У середу, 7 жовтня, повітря прогріється до +18° вдень, а вночі опуститься до +9°. Синоптики обіцяють малохмарну погоду без опадів.

У четвер, 8 жовтня, стовпчики термометрів удень зупиняться на позначці +17°, а вночі — на +13°. Хмарно з проясненнями, опадів не очікується.

У п’ятницю, 9 жовтня, вдень прогнозують +19°, вночі — +9°. Небо залишиться малохмарним, без опадів.

У суботу, 10 жовтня, температура сягне найвищої позначки тижня — +21° вдень, вночі ж буде близько +10°. Погода малохмарна, без опадів.

У неділю, 11 жовтня, завершальний день тижня принесе +16° вдень і +9° вночі. Синоптики прогнозують малохмарну погоду без опадів.

Отже, найтеплішим днем тижня стане субота, 10 жовтня, з температурою +21°, а найпрохолодніше буде у вівторок, 6 жовтня, та в неділю, 11 жовтня, коли вдень не перевищить +16°. Перепад денних температур за тиждень становить 5°, опадів протягом усього періоду не прогнозують.

Попри відсутність дощів, вночі повітря помітно охолоджується — до +7-9°, тож у ранкові та вечірні години варто вдягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку та дітей. Вдень же комфортна осіння погода дозволяє планувати прогулянки й справи на свіжому повітрі без парасольки.

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