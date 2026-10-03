Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 4 по 10 жовтня обіцяє спокійну й доволі теплу погоду без опадів: удень повітря прогріється до +20°, а в найхолодніший день не підніметься вище +15°.

теплі дні бабиного літа на Харківщині тримаються в регіоні вже другий тиждень поспіль, і найближчі сім днів не стануть винятком — синоптики прогнозують сухий і доволі теплий період без дощів.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня з 4 по 10 жовтня денна температура в Харківській області коливатиметься від +15° до +20°, а опадів не прогнозують жодного дня.

У неділю, 4 жовтня, у Харківській області очікується найпрохолодніший день тижня: вдень повітря прогріється лише до +15°, вночі термометри покажуть +7°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів не передбачається.

У понеділок, 5 жовтня, стовпчики термометрів підтягнуться до +17° вдень, вночі очікується +9°. Хмарність залишиться мінливою — хмарно з проясненнями, без опадів.

У вівторок, 6 жовтня, денна температура утримається на позначці +17°, а вночі опуститься до +9°. Небо проясниться — очікується малохмарна погода, дощу не буде.

У середу, 7 жовтня, повітря прогріється до +19° вдень, вночі — до +9°. День обіцяє бути малохмарним і без жодних опадів.

У четвер, 8 жовтня, температура вдень трохи знизиться до +18°, а вночі становитиме +8°. Хмарність повернеться у форматі хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують.

У п’ятницю, 9 жовтня, Харківщину очікує найтепліший день тижня: вдень до +20°, вночі — до +10°. Небо буде малохмарним, без дощів.

У суботу, 10 жовтня, денна температура трохи знизиться до +19°, вночі — до +10°. Хмарно з проясненнями, опадів не очікується.

Отже, найтеплішим днем тижня стане п’ятниця, 9 жовтня, з температурою +20°, а найпрохолоднішим — неділя, 4 жовтня, з позначкою +15°. Перепад денних температур за тиждень складе 5°, а дощів синоптики не прогнозують жодного дня.

Попри відсутність опадів, вранці та вночі повітря помітно прохолодніше, ніж удень, тож мешканцям області варто одягатися у кілька шарів одягу, особливо людям похилого віку та дітям. Удень, коли температура сягатиме +18…+20°, можна планувати прогулянки та справи на відкритому повітрі, а ввечері — брати теплий одяг, адже нічні показники опускаються до +7…+10°.

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