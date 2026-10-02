Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 3 по 9 жовтня обіцяє поступове потепління: удень повітря прогріється до +20°, а опадів синоптики не прогнозують.

попередній тижневий прогноз для Харківщини обіцяв різку зміну погоди, проте новий тиждень з 3 по 9 жовтня принесе харків'янам справжнє бабине літо: синоптики прогнозують поступове потепління без опадів.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури протягом тижня у Харківській області коливатимуться від +14° до +20°, а опадів не прогнозують.

У суботу, 3 жовтня, удень очікується +14°, уночі +6°, небо малохмарне, без опадів.

У неділю, 4 жовтня, стовпчики термометрів удень підніматимуться до +15°, уночі до +7°, хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують.

У понеділок, 5 жовтня, повітря прогріється до +18° удень, уночі очікується +9°, хмарність мінлива, без опадів.

У вівторок, 6 жовтня, температура утримається на позначці +18° удень, уночі +11°, хмарність мінлива, опадів не прогнозують.

У середу, 7 жовтня, удень +19°, уночі +10°, небо малохмарне, без опадів.

У четвер, 8 жовтня, удень очікується +17°, уночі +13°, хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують.

У п'ятницю, 9 жовтня, стовпчики термометрів підніматимуться до +20° удень — це буде найтепліший день тижня, уночі +12°, хмарно з проясненнями, без опадів.

Найтеплішим днем тижня стане п'ятниця, 9 жовтня, коли повітря прогріється до +20°, а найпрохолодніше буде у суботу, 3 жовтня, з максимумом +14°. Перепад температур за тиждень становить 6°, опадів протягом усього періоду синоптики не прогнозують.

Попри відсутність опадів, уночі на початку тижня температура опускається до +6…+7°, тож варто одягатися тепліше, особливо людям похилого віку. Удень, коли повітря прогріється до +18…+20°, можна сміливо планувати прогулянки та справи на свіжому повітрі.

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