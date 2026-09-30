Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 1 по 7 жовтня показує переважно суху й помірно теплу погоду з короткочасними опадами лише у вівторок; максимальна температура сягне +17°, мінімальна триматиметься на позначці +13°.

Погода на Харківщині справді змінюється швидко, і минулого тижня синоптики вже фіксували помітні коливання температур. Новий прогноз на період з 1 по 7 жовтня показує, що харків’яни матимуть переважно суху погоду, і лише один день тижня принесе короткочасні опади.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денна температура протягом тижня коливатиметься від +13° до +17°, а вночі повітря охолоджуватиметься до +5°...+11°.

У четвер, 1 жовтня, повітря вдень прогріється до +17°, а вночі опуститься до +9°. Небо буде малохмарним, опадів не очікується.

У п’ятницю, 2 жовтня, температура вдень триматиметься на позначці +14°, вночі — +7°. Хмарність мінлива, без опадів.

У суботу, 3 жовтня, вдень залишиться +14°, а вночі термометри покажуть +5°. Небо малохмарне, дощу не передбачається.

У неділю, 4 жовтня, стовпчики термометрів вдень підіймуться до +15°, вночі опустяться до +7°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У понеділок, 5 жовтня, вдень очікується +17°, вночі — +10°. Хмарно з проясненнями, опадів не буде.

У вівторок, 6 жовтня, температура вдень знизиться до +13°, а вночі, навпаки, підвищиться до +11° — це найтепліша ніч тижня. Небо хмарне з проясненнями, і саме цього дня синоптики прогнозують можливі опади.

У середу, 7 жовтня, повітря вдень прогріється до +16°, а вночі охолоне до +7°. Хмарність мінлива, без опадів.

Найтеплішими днями тижня стануть четвер, 1 жовтня, та понеділок, 5 жовтня, коли вдень очікується до +17°. Найпрохолодніше буде у вівторок, 6 жовтня, коли максимум становитиме лише +13°. Загальний перепад денних температур за тиждень — 4°. Опади прогнозують один день — у вівторок, 6 жовтня.

У вівторок, 6 жовтня, коли очікуються опади, варто взяти з собою парасольку та бути обережними за кермом через можливо мокру дорогу. В інші дні тижня погода залишатиметься сухою, тож харків’яни можуть спокійно планувати прогулянки та справи на вулиці.

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