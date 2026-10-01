Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 2 по 8 жовтня показує стрімке потепління: від +13° на вихідних до +20° наприкінці тижня, тоді як нічна температура підніметься з +6° до +12°.

попередній тижневий прогноз погоди для регіону вже фіксував зміну температурного фону, а новий тиждень у Харківській області принесе ще відчутніший стрибок — від прохолодних +13° на вихідних до теплих +20° наприкінці тижня. Синоптики попереджають, що перепад температур протягом семи днів сягне 7°, тож мешканцям варто готуватися до різких змін у погоді.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, вдень температура в області коливатиметься від +13° до +20°, а вночі — від +6° до +12°. Тиждень розпочнеться прохолодно, але поступово повітря прогріватиметься.

У п’ятницю, 2 жовтня, у Харківській області очікується мінлива хмарність, повітря вдень прогріється до +14°, а вночі охолоне до +7°. Опадів синоптики не прогнозують.

У суботу, 3 жовтня, небо вкриють хмари з проясненнями, вдень температура опуститься до +13° — це стане найхолоднішим днем тижня. Вночі термометри покажуть +6°, без опадів.

У неділю, 4 жовтня, хмарність із проясненнями збережеться, стовпчики термометрів удень підніметься до +14°, а вночі зафіксують +6°. Опадів не прогнозують.

У понеділок, 5 жовтня, очікується малохмарна погода, повітря вдень прогріється до +17°, вночі — до +6°. Дощу не передбачається.

У вівторок, 6 жовтня, збережеться малохмарна погода, денна температура підніметься до +19°, нічна — до +7°. Опадів синоптики не очікують.

У середу, 7 жовтня, погода залишиться малохмарною, вдень повітря прогріється до +19°, а вночі — до +10°. Без опадів.

У четвер, 8 жовтня, хмарність стане мінливою, температура вдень досягне позначки +20° — це найтепліший день тижня, а вночі повітря охолоне до +12°. Опадів не прогнозують.

Отже, найтеплішим днем тижня стане четвер, 8 жовтня, коли повітря прогріється до +20°, а найпрохолоднішим — субота, 3 жовтня, з температурою +13°. Перепад температур за тиждень сягне 7°, проте опадів протягом усього періоду синоптики не прогнозують.

Зважаючи на різкі коливання температури, лікарі радять мешканцям області, особливо людям похилого віку, одягатися за принципом «капусти» та мати теплий одяг напохваті, адже нічні температури на початку тижня опускатимуться до +6°. Попри відсутність опадів, вранці можливий туман, тож варто бути уважними на дорогах.

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