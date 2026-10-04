Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 5 по 11 октября показывает постепенное снижение дневных температур: максимум +21° ожидается в начале недели, а к воскресенью воздух прогреется лишь до +18°.

Как синоптики предупреждали о резком изменении погоды на прошлой неделе в Одесской области, температура тогда заметно колебалась на протяжении недели с 4 по 10 октября. Новый прогноз на неделю с 5 по 11 октября показывает, что максимальная температура +21° продержится только в понедельник, а далее столбики термометров постепенно опустятся до +18°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в Одесской области в течение недели с 5 по 11 октября будут колебаться от +18° до +21°, а ночные — от +12° до +18°.

В понедельник, 5 октября, воздух прогреется до +21° днем, а ночью температура опустится до +12°. Небо будет малооблачным, осадков не прогнозируют.

Во вторник, 6 октября, столбики термометров днем остановятся на отметке +19°, а ночью — на +14°. Облачность останется небольшой, дождя синоптики не обещают.

Среда, 7 октября, принесет такую же дневную температуру +19°, ночью же термометры покажут +14°. Облачность станет переменной, однако осадков не будет.

В четверг, 8 октября, днем ожидается +19°, а ночью воздух не охладится ниже +16°. Небо будет облачным с прояснениями, без осадков.

Пятница, 9 октября, удержит дневную температуру на уровне +19°, а ночью воздух останется теплым — около +17°. Облачность снова станет переменной, осадков не предвидится.

В субботу, 10 октября, днем термометры покажут +19°, а ночью — +18°. Небо будет малооблачным, однако синоптики прогнозируют возможные осадки.

Воскресенье, 11 октября, завершит неделю температурой +18° днем и +13° ночью. Облачность останется небольшой, без осадков.

Таким образом, самым теплым днем недели станет понедельник, 5 октября, с температурой +21°, а самый прохладный воздух — +18° — ожидается в воскресенье, 11 октября. Перепад дневных температур за неделю составляет 3°, тогда как осадки прогнозируют только в один день — в субботу, 10 октября.

Поскольку синоптики прогнозируют возможные осадки в субботу, 10 октября, одесситам стоит иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем. В остальные дни недели существенных изменений погоды не ожидается, однако вечерами, когда температура опускается до +12...+14°, стоит одеваться теплее — особенно это касается людей пожилого возраста.

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