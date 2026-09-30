Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 1 по 7 жовтня обіцяє одещанам справжнє бабине літо: удень повітря прогріється від +16° до +20°, а опадів синоптики не прогнозують.

попередній тижневий прогноз для Одещини вже фіксував поступову зміну температурного фону, а новий тиждень з 1 по 7 жовтня принесе одещанам справжнє бабине літо без опадів. Синоптики повідомляють, що вдень повітря прогріється до +20°, а вночі показники не опускатимуться нижче +11°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денна температура протягом тижня коливатиметься в межах від +16° до +20°, а нічна — від +11° до +14°.

У четвер, 1 жовтня, в Одеській області очікується малохмарна погода без опадів: удень повітря прогріється до +19°, а вночі охолоне до +13°.

У п’ятницю, 2 жовтня, синоптики обіцяють збереження малохмарної погоди: стовпчики термометрів удень підніматимуться до +17°, а вночі опускатимуться до +13°. Опадів не прогнозують.

У суботу, 3 жовтня, повітря вдень прогріється до +18°, а вночі похолодає до +11°. Хмарність залишиться незначною, дощу не передбачається.

У неділю, 4 жовтня, температура утримається на позначці +16° вдень — це найнижчий денний показник тижня. Вночі очікується +11°. Небо переважно малохмарне, без опадів.

У понеділок, 5 жовтня, вдень стане трохи тепліше — до +17°, а вночі +12°. Погода залишиться сухою, малохмарною.

У вівторок, 6 жовтня, повітря прогріється до +20° — це найтепліший день тижня. Вночі очікується +14°. Опадів синоптики не прогнозують.

У середу, 7 жовтня, вдень утримається +18°, а вночі +14°. Хмарність незначна, без опадів.

Отже, найтеплішим днем тижня стане вівторок, 6 жовтня, з температурою +20°, а найпрохолоднішим — неділя, 4 жовтня, коли вдень буде лише +16°. Перепад температур за тиждень становить 4°, опадів протягом усього періоду не прогнозується.

Оскільки тиждень обіцяє бути сухим і теплим для початку жовтня, одещанам варто скористатися нагодою для прогулянок і справ на свіжому повітрі, проте вночі варто одягатися тепліше, адже температура опускається до +11-14°. Парасолька цього тижня не знадобиться, а дощовик можна залишити вдома.

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