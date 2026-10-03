Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 4 по 10 жовтня обіцяє спокійну осінню погоду без різких перепадів: максимум удень підніметься до +20°, а в п'ятницю, 9 жовтня, можливі опади.

прогноз погоди на тиждень в Одеській області поповнився новими деталями, і тепер відомо, що з 4 по 10 жовтня температура вдень не перевищить +20°, а опади очікуються лише в п'ятницю, 9 жовтня.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня температура вдень коливатиметься від +17° до +20°, а вночі — від +11° до +17°.

У неділю, 4 жовтня, повітря прогріється вдень до +17°, а вночі охолоне до +11°. Небо буде малохмарним, опадів не прогнозують.

У понеділок, 5 жовтня, стовпчики термометрів вдень підійдуть до +20° — це найтепліший день тижня. Вночі температура опуститься до +12°, хмарність — малохмарно, без опадів.

У вівторок, 6 жовтня, вдень очікується +20°, вночі — +14°. Хмарність мінлива, опадів не буде.

У середу, 7 жовтня, температура вдень утримається на позначці +19°, вночі — +14°. Небо буде хмарним з проясненнями, без опадів.

У четвер, 8 жовтня, вдень очікується +19°, вночі — +15°. Хмарність мінлива, опадів не прогнозують.

У п'ятницю, 9 жовтня, вдень повітря прогріється до +20°, вночі похолодає до +17°. Небо буде малохмарним, однак синоптики прогнозують можливі опади.

У суботу, 10 жовтня, вдень очікується +19°, вночі — +16°. Хмарність мінлива, без опадів.

Отже, найтеплішим днем тижня стане понеділок, 5 жовтня, коли вдень повітря прогріється до +20°, а найпрохолодніше буде в неділю, 4 жовтня, коли максимум складе лише +17°. Перепад температур за тиждень невеликий — усього 3°. Опади прогнозують лише один раз — у п'ятницю, 9 жовтня.

Оскільки суттєвих перепадів температури цього тижня не очікується, одягатися варто за принципом «шарами», аби комфортно почуватися і вранці, і ввечері. У п'ятницю, 9 жовтня, коли можливі опади, варто взяти з собою парасольку та бути обережними за кермом через потенційно мокру дорогу.

Раніше Politeka повідомляла, одеську область накриє бабине літо: синоптики дали прогноз погоди на тиждень з 2 по 8 жовтня.

Також Politeka повідомляла, бабине літо завітає: прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 1 по 7 жовтня.

Як повідомляла Politeka, синоптики попередили про зміну температури: прогноз погоди на тиждень з 30 вересня по 6 жовтня в Одеській області.