Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 2 по 8 жовтня обіцяє теплу та спокійну погоду: вдень до +18°, вночі до +11°, опадів синоптики не прогнозують.

бабине літо завітає до регіону ще на тиждень, як і повідомляли синоптики раніше, тож і цього разу Одещину чекає спокійний та теплий відрізок осені без різких коливань температури.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня з 2 по 8 жовтня денна температура в Одеській області коливатиметься від +16° до +18°, а нічна — від +11° до +15°.

У п’ятницю, 2 жовтня, повітря вдень прогріється до +17°, а вночі охолоне до +13°. Хмарність очікується мінлива, опадів не прогнозують.

У суботу, 3 жовтня, термометри вдень покажуть +18° — це найтепліший день тижня, тоді як вночі стовпчики опустяться до +11°. Небо залишиться малохмарним, без опадів.

У неділю, 4 жовтня, денна температура трохи знизиться до +16° — найнижчого денного показника за тиждень, вночі — до +12°. Хмарність малохмарна, опадів не буде.

У понеділок, 5 жовтня, вдень повітря знову прогріється до +18°, вночі температура утримається на позначці +11°. Небо буде хмарним з проясненнями, без опадів.

У вівторок, 6 жовтня, вдень очікується +18°, вночі — +13°. Хмарність малохмарна, опадів синоптики не прогнозують.

У середу, 7 жовтня, стовпчики термометрів вдень триматимуться на рівні +18°, а вночі підвищаться до +14°. Небо малохмарне, без опадів.

У четвер, 8 жовтня, завершиться тиждень температурою +17° вдень та +15° вночі — найтеплішою ніччю за весь період. Хмарність малохмарна, опадів не очікується.

Отже, найтеплішим днем тижня стане субота, 3 жовтня, з денною температурою +18°, а найпрохолоднішим — неділя, 4 жовтня, коли повітря прогріється лише до +16°. Перепад денних температур за тиждень становитиме всього 2°, а опадів протягом усього періоду синоптики не прогнозують.

Оскільки тиждень обіцяє бути сухим і стабільно теплим, жителям Одещини варто скористатися нагодою для прогулянок та завершення вуличних справ — парасолька цього тижня точно не знадобиться. Водночас вночі температура опускається до +11°, тож варто мати при собі легку теплу кофту, особливо у вечірні години.

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