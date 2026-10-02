Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 3 по 9 жовтня обіцяє стабільно теплу погоду: вдень очікується від +17° до +19°, а в ніч на п’ятницю, 9 жовтня, можливі опади.

тепле бабине літо в Одеській області не поспішає відступати, і новий тиждень з 3 по 9 жовтня принесе одеситам комфортні +17…+19° вдень без істотних перепадів температури.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денна температура впродовж тижня коливатиметься в межах від +17° до +19°, а вночі повітря остигатиме від +10° до +16°.

У суботу, 3 жовтня, в Одеській області очікується малохмарна погода: вдень повітря прогріється до +18°, а вночі охолоне до +10°. Опадів не прогнозують.

У неділю, 4 жовтня, синоптики обіцяють найпрохолодніший день тижня — стовпчики термометрів вдень зупиняться на позначці +17°, вночі очікується +11°. Небо залишиться малохмарним, без опадів.

У понеділок, 5 жовтня, температура підніметься до найвищої за тиждень позначки — вдень до +19°, вночі до +12°. Хмарність малохмарна, опадів не передбачено.

У вівторок, 6 жовтня, погода залишиться без змін: вдень утримається +19°, вночі +12°. Опадів синоптики не прогнозують.

У середу, 7 жовтня, денна температура так само триматиметься на позначці +19°, а вночі трохи потеплішає — до +13°. Хмарність мінлива, без опадів.

У четвер, 8 жовтня, повітря вдень прогріється до +18°, вночі до +14°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів не очікується.

У п’ятницю, 9 жовтня, завершальний день тижня принесе +19° вдень та найтеплішу ніч — до +16°. Хмарність малохмарна, але синоптики прогнозують можливі опади.

Отже, найтеплішим днем тижня стане понеділок, 5 жовтня, з температурою +19° вдень, а найпрохолоднішим — неділя, 4 жовтня, з +17°. Перепад температур за тиждень невеликий — лише 2°, тож різких змін погоди одесити не відчують. Опади синоптики прогнозують лише один раз — у п’ятницю, 9 жовтня.

Оскільки тиждень обіцяє бути стабільним і теплим, спеціального одягу чи додаткових заходів не потрібно — достатньо легкої куртки для прохолодних вечорів. А ось у п’ятницю, 9 жовтня, варто взяти з собою парасольку та бути уважнішими за кермом через можливі опади.

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