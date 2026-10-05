Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 6 по 12 октября обещает преимущественно теплые дни с максимумом +22° в воскресенье, но в выходные и в начале следующей недели синоптики прогнозируют осадки.

Синоптики продолжают предупреждать жителей области об увлажнении — на этот раз прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 6 по 12 октября показывает, что теплая пора продержится до выходных, а затем придут осадки.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели будут колебаться от +16° до +22°.

Во вторник, 6 октября, воздух днем прогреется до +18°, ночью же столбики термометров опустятся до +10°. Облачность ожидается переменная, осадков не прогнозируют.

В среду, 7 октября, температура днем поднимется до +20°, а ночью останется на отметке +10°. Облачность переменная, без осадков.

В четверг, 8 октября, днем удержится самая теплая погода в начале недели — до +21°, ночью же будет +10°. Облачность переменная, осадков не предвидится.

В пятницу, 9 октября, днем ожидается +20°, ночью воздух охладится до +11°. Небо будет малооблачным, без осадков.

В субботу, 10 октября, дневная температура немного снизится — до +17°, ночью же потеплеет до +12°. Облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В воскресенье, 11 октября, синоптики обещают самую теплую погоду недели — до +22° днем, ночью же +10°. Небо будет малооблачным, но уже в этот день возможны осадки.

В понедельник, 12 октября, дневная температура опустится до самой низкой отметки недели — +16°, ночью же будет самое теплое за весь период — +13°. Облачно с прояснениями, также возможны осадки.

Таким образом, самым теплым в Днепропетровской области будет воскресенье, 11 октября, — до +22°, а самым прохладным — понедельник, 12 октября, когда днем не превысит +16°. Перепад дневных температур за неделю составляет 6°. Осадки прогнозируют дважды — в воскресенье, 11 октября, и в понедельник, 12 октября.

Синоптики советуют жителям области в воскресенье и понедельник иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем из-за возможного ухудшения видимости и скользкой дороги. В остальные дни недели, когда осадков не прогнозируется, погода будет благоприятствовать прогулкам и повседневным делам на свежем воздухе.

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