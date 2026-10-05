Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 6 по 12 октября показывает постепенное охлаждение: пик тепла прогнозируют на уровне +20° в пятницу, а к концу недели столбики термометров опустятся до +15°, также синоптики прогнозируют осадки в понедельник.

Антициклон, который ранее накрывал регион, постепенно отступает, и Харьковскую область на следующей неделе ждет плавное похолодание с максимумом днем всего +20° и падением до +15° к концу периода.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры на протяжении недели с 6 по 12 октября будут колебаться в пределах от +15° до +20°.

Во вторник, 6 октября, воздух прогреется днем до +17°, ночью ожидается +9°, облачность переменная, без осадков.

В среду, 7 октября, температура днем останется на отметке +18°, ночью термометры покажут +9°, облачность переменная, осадков не прогнозируют.

В четверг, 8 октября, днем столбики термометров будут подниматься до +18°, ночью — до +13°, небо будет облачным с прояснениями, без осадков.

В пятницу, 9 октября, прогнозируют самую теплую погоду недели — днем до +20°, ночью ожидается +10°, облачность малооблачная, без осадков.

В субботу, 10 октября, дневная температура опустится до +16°, ночью синоптики обещают +13°, небо малооблачное, без осадков.

В воскресенье, 11 октября, днем воздух прогреется до +18°, а ночью ожидается самая низкая отметка недели — +7°, облачность малооблачная, без осадков.

В понедельник, 12 октября, завершающий день недели принесет самую прохладную дневную погоду — всего +15°, ночью +12°, небо облачное с прояснениями, и именно в этот день синоптики прогнозируют возможные осадки.

Таким образом, самым теплым в Харьковской области будет пятница, 9 октября, с максимумом +20°, а самым холодным днем — понедельник, 12 октября, когда воздух прогреется лишь до +15°. Общий перепад дневных температур за неделю составляет 5°, а осадки прогнозируют на понедельник, 12 октября.

Из-за ожидаемого похолодания и возможных осадков в понедельник синоптики советуют харьковчанам заранее позаботиться о теплой одежде, особенно людям пожилого возраста, а также взять с собой зонт, учитывая восход и закат солнца в 6:42 и 18:04 соответственно.

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