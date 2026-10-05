Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 6 по 12 жовтня показує поступове охолодження: пік тепла прогнозують на рівні +20° у п’ятницю, а до кінця тижня стовпчики термометрів опустяться до +15°, також синоптики прогнозують опади в понеділок.

Антициклон, який раніше накривав регіон, поступово відступає, і Харківську область наступного тижня чекає плавне похолодання з максимумом удень лише +20° та падінням до +15° наприкінці періоду.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури впродовж тижня з 6 по 12 жовтня коливатимуться у межах від +15° до +20°.

У вівторок, 6 жовтня, повітря прогріється вдень до +17°, вночі очікується +9°, хмарність мінлива, без опадів.

У середу, 7 жовтня, температура вдень залишиться на позначці +18°, вночі термометри покажуть +9°, хмарність мінлива, опадів не прогнозують.

У четвер, 8 жовтня, вдень стовпчики термометрів підніматимуться до +18°, вночі — до +13°, небо буде хмарним з проясненнями, без опадів.

У п’ятницю, 9 жовтня, прогнозують найтеплішу погоду тижня — вдень до +20°, вночі очікується +10°, хмарність малохмарна, без опадів.

У суботу, 10 жовтня, денна температура опуститься до +16°, вночі синоптики обіцяють +13°, небо малохмарне, без опадів.

У неділю, 11 жовтня, вдень повітря прогріється до +18°, а вночі очікується найнижча позначка тижня — +7°, хмарність малохмарна, без опадів.

У понеділок, 12 жовтня, завершальний день тижня принесе найпрохолоднішу денну погоду — лише +15°, вночі +12°, небо хмарне з проясненнями, і саме цього дня синоптики прогнозують можливі опади.

Отже, найтепліше в Харківській області буде у п’ятницю, 9 жовтня, з максимумом +20°, а найхолодніше вдень — у понеділок, 12 жовтня, коли повітря прогріється лише до +15°. Загальний перепад денних температур за тиждень становить 5°, а опади прогнозують на понеділок, 12 жовтня.

Через очікуване похолодання та можливі опади в понеділок синоптики радять харків’янам заздалегідь подбати про теплий одяг, особливо людям похилого віку, а також узяти з собою парасольку, враховуючи час сходу та заходу сонця — 6:42 та 18:04 відповідно.

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