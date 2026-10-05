Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 6 по 12 октября показывает стабильно тёплые дни с максимумом +20° и небольшим снижением до +18° в конце периода, а в понедельник, 12 октября, синоптики прогнозируют возможные осадки.

Предыдущий недельный прогноз погоды для Одесской области предупреждал о похолодании, однако новая неделя с 6 по 12 октября принесёт Одесской области стабильно тёплую погоду с максимумом +20° и лишь одним днём с возможными осадками.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в Одесской области на протяжении недели с 6 по 12 октября держались в пределах от +18° до +20°.

Во вторник, 6 октября, воздух прогреется до +20° днём, а ночью охладится до +14°. Небо будет малооблачным, осадков не ожидается.

В среду, 7 октября, столбики термометров днём покажут +19°, а ночью опустятся до +14°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В четверг, 8 октября, температура днём удержится на отметке +19°, а ночью составит +16°. Облачно с прояснениями, осадков не прогнозируется.

В пятницу, 9 октября, днём ожидается +19°, ночью +17°. Небо малооблачное, без осадков.

В субботу, 10 октября, дневная температура составит +19°, ночная — +15°. Малооблачно, осадков не предвидится.

В воскресенье, 11 октября, днём удержится +19°, ночью +17°. Облачность переменная, без осадков.

В понедельник, 12 октября, температура днём снизится до +18°, ночью до +15°. Облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют возможные осадки.

Самая тёплая погода в Одесской области будет в начале недели — во вторник, 6 октября, когда днём ожидается +20°. Самая прохладная — в понедельник, 12 октября, с дневным максимумом +18°. Перепад температур за неделю составляет лишь 2°, а возможные осадки прогнозируют только в один день — понедельник, 12 октября.

Из-за отсутствия резких перепадов на этой неделе особых предостережений нет, однако в понедельник, 12 октября, стоит иметь при себе зонт из-за возможных осадков и быть осторожными на дороге. В остальные дни недели тёплая и преимущественно малооблачная погода позволяет комфортно планировать дела на улице.

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