Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 6 по 12 жовтня показує стабільно теплі дні з максимумом +20° та незначним пониженням до +18° наприкінці періоду, а в понеділок, 12 жовтня, синоптики прогнозують можливі опади.

Попередній тижневий прогноз погоди для Одещини попереджав про похолодання, однак новий тиждень з 6 по 12 жовтня принесе Одеській області стабільно теплу погоду з максимумом +20° та лише одним днем з можливими опадами.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури в Одеській області протягом тижня з 6 по 12 жовтня трималися в межах від +18° до +20°.

У вівторок, 6 жовтня, повітря прогріється до +20° вдень, а вночі охолодиться до +14°. Небо буде малохмарним, опадів не очікується.

У середу, 7 жовтня, стовпчики термометрів вдень покажуть +19°, а вночі опустяться до +14°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У четвер, 8 жовтня, температура вдень утримається на позначці +19°, а вночі становитиме +16°. Хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується.

У п’ятницю, 9 жовтня, вдень очікується +19°, вночі +17°. Небо малохмарне, без опадів.

У суботу, 10 жовтня, денна температура складе +19°, нічна — +15°. Малохмарно, опадів не передбачається.

У неділю, 11 жовтня, вдень утримається +19°, вночі +17°. Хмарність мінлива, без опадів.

У понеділок, 12 жовтня, температура вдень знизиться до +18°, вночі до +15°. Хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують можливі опади.

Найтепліше в Одеській області буде на початку тижня — у вівторок, 6 жовтня, коли вдень очікується +20°. Найпрохолодніше — у понеділок, 12 жовтня, з денним максимумом +18°. Перепад температур за тиждень становить лише 2°, а можливі опади прогнозують лише в один день — понеділок, 12 жовтня.

Через відсутність різких перепадів цього тижня особливих застережень немає, проте в понеділок, 12 жовтня, варто мати при собі парасольку через можливі опади та бути обережними на дорозі. В інші дні тижня тепла та переважно малохмарна погода дозволяє комфортно планувати справи на вулиці.

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