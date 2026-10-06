Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 7 по 13 октября показывает, что самым теплым днем станет воскресенье, 11 октября, с температурой до +21°, а уже в субботу, 10 октября, термометры опустятся до +15° на фоне возможных осадков.

предыдущий прогноз погоды на неделю уже предупреждал харьковчан о похолодании, а новые данные синоптиков показывают, что самым теплым днем недели с 7 по 13 октября станет воскресенье, 11 октября, когда воздух прогреется до +21°, тогда как в субботу, 10 октября, ожидается кратковременное падение до +15° с возможными осадками.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели будут колебаться от +15° до +21°, а ночью воздух будет охлаждаться до +9…+13°.

В среду, 7 октября, в Харьковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до +18°, а ночью остынет до +10°.

Четверг, 8 октября, принесет облачную погоду с прояснениями, осадков не прогнозируют. Столбики термометров днем будут подниматься до +20°, а ночью опускаться до +9°.

В пятницу, 9 октября, небо останется малооблачным, без осадков. Днем температура удержится на отметке +20°, ночью — +11°.

Суббота, 10 октября, станет самым прохладным днем недели: облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют возможные осадки. Днем воздух прогреется лишь до +15°, ночью — до +12°.

В воскресенье, 11 октября, ожидается переменная облачность без осадков, а температура снова поднимется: днем до +21°, ночью — до +12°.

Понедельник, 12 октября, принесет облачную погоду с прояснениями, без осадков. Днем термометры покажут +21°, ночью — +13°.

Во вторник, 13 октября, погода останется без изменений — облачно с прояснениями, без осадков, днем +21°, ночью +13°.

Итак, самым теплым днем недели станет воскресенье, 11 октября, с температурой +21°, а самым прохладным — суббота, 10 октября, когда воздух прогреется лишь до +15°. Перепад дневных температур за неделю составляет 6°. Осадки синоптики прогнозируют лишь один день — в субботу, 10 октября.

Из-за кратковременного падения температуры и возможных осадков в субботу, 10 октября, жителям Харьковской области стоит иметь при себе зонт и быть внимательными за рулем из-за возможной скользкой дороги. Из-за ночных температур, опускающихся до +9°, особенно в начале недели, стоит одеваться теплее, прежде всего это касается людей пожилого возраста.

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