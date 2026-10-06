Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 7 по 13 жовтня показує, що найтеплішим днем стане неділя, 11 жовтня, з температурою до +21°, а вже в суботу, 10 жовтня, термометри опустяться до +15° на фоні можливих опадів.

попередній прогноз погоди на тиждень уже попереджав харків'ян про похолодання, а нові дані синоптиків показують, що найтеплішим днем тижня з 7 по 13 жовтня стане неділя, 11 жовтня, коли повітря прогріється до +21°, тоді як у суботу, 10 жовтня, очікується короткочасне падіння до +15° з можливими опадами.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури протягом тижня коливатимуться від +15° до +21°, а вночі повітря охолоджуватиметься до +9…+13°.

У середу, 7 жовтня, у Харківській області очікується мінлива хмарність, без опадів. Удень повітря прогріється до +18°, а вночі охолоне до +10°.

Четвер, 8 жовтня, принесе хмарну погоду з проясненнями, опадів не прогнозують. Стовпчики термометрів удень підніматимуться до +20°, а вночі опускатимуться до +9°.

У п'ятницю, 9 жовтня, небо залишиться малохмарним, без опадів. Удень температура утримається на позначці +20°, уночі — +11°.

Субота, 10 жовтня, стане найпрохолоднішим днем тижня: хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують можливі опади. Удень повітря прогріється лише до +15°, уночі — до +12°.

У неділю, 11 жовтня, очікується мінлива хмарність без опадів, а температура знову підніметься: удень до +21°, уночі — до +12°.

Понеділок, 12 жовтня, принесе хмарну погоду з проясненнями, без опадів. Удень термометри покажуть +21°, уночі — +13°.

У вівторок, 13 жовтня, погода залишиться без змін — хмарно з проясненнями, без опадів, удень +21°, уночі +13°.

Отже, найтеплішим днем тижня стане неділя, 11 жовтня, з температурою +21°, а найпрохолоднішим — субота, 10 жовтня, коли повітря прогріється лише до +15°. Перепад денних температур за тиждень становить 6°. Опади синоптики прогнозують лише один день — у суботу, 10 жовтня.

Через короткочасне падіння температури та можливі опади в суботу, 10 жовтня, мешканцям Харківської області варто мати при собі парасольку та бути уважними за кермом через можливу слизьку дорогу. Через нічні температури, що опускаються до +9°, особливо на початку тижня, варто вдягатися тепліше, перш за все це стосується людей похилого віку.

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