Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 7 по 13 октября показывает, что днем температура будет держаться в пределах +18…+20°, а в понедельник и вторник синоптики прогнозируют осадки.

прогноз погоды на прошлую неделю в Одесской области уже предупреждал об изменении температуры, а теперь синоптики рассказали, какой будет погода с 7 по 13 октября. По новым данным, на этой неделе в регионе ожидается относительно спокойная погода, хотя в конце периода не исключены осадки.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, днем температура в Одесской области будет держаться в пределах от +18° до +20°, а ночью — от +13° до +18°.

В среду, 7 октября, воздух днем прогреется до +20°, а ночью охладится до +14°. Облачность ожидается переменная, осадков синоптики не прогнозируют.

В четверг, 8 октября, днем термометры покажут +19°, а ночью — +16°. Небо будет облачным с прояснениями, без осадков.

В пятницу, 9 октября, столбики термометров днем остановятся на отметке +19°, ночью — +17°. Облачность малооблачная, осадков не ожидается.

В субботу, 10 октября, днем ожидается +20°, ночью — +18°. Облачность переменная, без осадков.

В воскресенье, 11 октября, днем воздух прогреется до +19°, ночью — до +17°. Небо облачное с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В понедельник, 12 октября, днем сохранится +19°, ночью — +18°. Облачно с прояснениями, и в этот день синоптики уже допускают возможные осадки.

Во вторник, 13 октября, днем ожидается +18°, а ночью температура опустится до +13°. Облачность малооблачная, и в этот день также возможны осадки.

Таким образом, самыми теплыми днями недели станут среда и субота, когда днем воздух прогреется до +20°, а самым прохладным будет вторник — всего +18° днем и +13° ночью. Перепад дневной температуры за неделю небольшой — всего 2°, однако осадки синоптики прогнозируют в понедельник, 12 октября, и во вторник, 13 октября.

В дни с возможными осадками одесситам стоит взять с собой зонт и быть осторожными на дороге из-за возможной скользкости. Из-за ночного охлаждения до +13° во вторник синоптики советуют одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста, которые выходят на вечерние прогулки.

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