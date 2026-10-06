Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 7 по 13 жовтня показує, що вдень температура утримається в межах +18…+20°, а в понеділок і вівторок синоптики прогнозують опади.

прогноз погоди на минулий тиждень в Одеській області вже попереджав про зміну температури, а тепер синоптики розповіли, якою буде погода з 7 по 13 жовтня. За новими даними, цього тижня в регіоні очікується відносно спокійна погода, хоча наприкінці періоду не виключені опади.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, вдень температура в Одеській області триматиметься в межах від +18° до +20°, а вночі — від +13° до +18°.

У середу, 7 жовтня, повітря вдень прогріється до +20°, уночі ж охолоне до +14°. Хмарність очікується мінлива, опадів синоптики не прогнозують.

У четвер, 8 жовтня, вдень термометри покажуть +19°, а вночі — +16°. Небо буде хмарним із проясненнями, без опадів.

У п’ятницю, 9 жовтня, стовпчики термометрів удень зупиняться на позначці +19°, уночі — +17°. Хмарність малохмарна, опадів не очікується.

У суботу, 10 жовтня, вдень очікується +20°, уночі — +18°. Хмарність мінлива, без опадів.

У неділю, 11 жовтня, вдень повітря прогріється до +19°, уночі — до +17°. Небо хмарне з проясненнями, опадів не прогнозують.

У понеділок, 12 жовтня, вдень утримається +19°, уночі — +18°. Хмарно з проясненнями, і цього дня синоптики вже допускають можливі опади.

У вівторок, 13 жовтня, вдень очікується +18°, а вночі температура опуститься до +13°. Хмарність малохмарна, і цього дня також можливі опади.

Отже, найтеплішими днями тижня стануть середа та субота, коли вдень повітря прогріється до +20°, а найпрохолодніше буде у вівторок — усього +18° вдень і +13° вночі. Перепад денної температури за тиждень невеликий — лише 2°, проте опади синоптики прогнозують у понеділок, 12 жовтня, та у вівторок, 13 жовтня.

У дні з можливими опадами одеситам варто взяти з собою парасольку та бути обережними на дорозі через можливу слизькість. Через нічне охолодження до +13° у вівторок синоптики радять одягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку, які виходять на вечірні прогулянки.

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