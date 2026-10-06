Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 7 по 13 октября показывает, что большинство дней будут тёплыми, а в конце недели ожидается похолодание до +15° и возможные осадки.

прогноз погоды на предыдущую неделю для региона уже предупреждал о возможных осадках, а новая неделя с 7 по 13 октября принесёт преимущественно тёплые дни, которые во вторник, 13 октября, сменятся заметным похолоданием и возможными осадками.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели в Днепропетровской области будут колебаться от +15° до +21°, а ночные — от +11° до +13°.

В среду, 7 октября, в Днепропетровской области сохранится переменная облачность без осадков: воздух днём прогреется до +20°, а ночью охладится до +11°.

В четверг, 8 октября, небо будет облачным с прояснениями, осадков не ожидается: днём термометры покажут +19°, ночью — +11°.

В пятницу, 9 октября, погода останется малооблачной и сухой: столбики термометров днём поднимутся до отметки +21°, а ночью опустятся до +12°.

В субботу, 10 октября, облачность будет переменной, без осадков: днём ожидается +20°, ночью — +13°.

В воскресенье, 11 октября, небо останется малооблачным: днём воздух прогреется до +21°, ночью — до +12°.

В понедельник, 12 октября, облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют: днём +21°, ночью +13°.

Во вторник, 13 октября, погода изменится: облачно с прояснениями, и синоптики прогнозируют возможные осадки, а температура днём опустится до +15°, ночью удержится на отметке +13°.

Таким образом, самым тёплым днём недели станет пятница, 9 октября, с температурой +21°, а самым прохладным будет вторник, 13 октября, когда термометры покажут всего +15°. Перепад температур за неделю достигнет 6°, а осадки синоптики прогнозируют именно во вторник.

Учитывая похолодание и возможные осадки в конце недели, жителям Днепропетровской области стоит иметь при себе зонт во вторник, 13 октября, и быть осторожными за рулём из-за возможного ухудшения дорожной видимости. Также стоит заранее подумать о более тёплой одежде, особенно людям пожилого возраста, чтобы избежать переохлаждения из-за резкой смены температуры.

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