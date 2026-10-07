Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 8 по 14 октября обещает спокойную погоду с максимумом +20° в понедельник, 12 октября, и непродолжительными осадками только в среду, 14 октября.

прогноз погоды на предыдущую неделю в Одесской области уже фиксировал приближение дождей, а новая неделя, с 8 по 14 октября, принесет лишь один настоящий дождливый день — среду, 14 октября.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в Одесской области в течение недели будут держаться в узком диапазоне — от +18° до +20°.

В четверг, 8 октября, воздух днем прогреется до +19°, а ночью охладится до +16°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков не ожидается.

В пятницу, 9 октября, синоптики обещают малооблачную погоду: днем +19°, ночью +17°, без осадков.

В субботу, 10 октября, облачность снова будет с прояснениями, столбики термометров днем остановятся на +19°, а ночью опустятся до +16°, осадков не предвидится.

В воскресенье, 11 октября, облачность станет переменной, днем воздух прогреется до +19°, ночью — до +18°, без осадков.

В понедельник, 12 октября, ожидается самый теплый день недели: днем +20°, ночью +17°, небо малооблачное, осадков не будет.

Во вторник, 13 октября, температура немного снизится: днем +18°, ночью +14°, облачно с прояснениями, без осадков.

В среду, 14 октября, неделю завершит переменная облачность и единственные за весь период возможные осадки: днем +18°, ночью +14°.

Таким образом, самым теплым днем недели станет понедельник, 12 октября, с температурой +20°, а самым прохладным будет вторник и среда — по +18°. Перепад температур за неделю составит лишь 2°, а осадки синоптики прогнозируют только в среду, 14 октября.

Поскольку неделя обещает стабильную погоду без резких перепадов, одесситам не понадобятся кардинальные изменения в планах. Однако в среду, 14 октября, из-за возможных осадков стоит взять с собой зонт и быть внимательнее на дороге.

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