Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 8 по 14 жовтня обіцяє спокійну погоду з максимумом +20° у понеділок, 12 жовтня, та нетривалими опадами лише в середу, 14 жовтня.

прогноз погоди на попередній тиждень в Одеській області вже фіксував наближення дощів, а новий тиждень, з 8 по 14 жовтня, принесе лише один справжній дощовий день — середу, 14 жовтня.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури в Одеській області протягом тижня триматимуться у вузькому діапазоні — від +18° до +20°.

У четвер, 8 жовтня, повітря вдень прогріється до +19°, а вночі охолоне до +16°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів не очікується.

У п’ятницю, 9 жовтня, синоптики обіцяють малохмарну погоду: вдень +19°, вночі +17°, без опадів.

У суботу, 10 жовтня, хмарність знову буде з проясненнями, стовпчики термометрів вдень зупиняться на +19°, а вночі опустяться до +16°, опадів не передбачається.

У неділю, 11 жовтня, хмарність стане мінливою, вдень повітря прогріється до +19°, вночі — до +18°, без опадів.

У понеділок, 12 жовтня, очікується найтепліший день тижня: вдень +20°, вночі +17°, небо малохмарне, опадів не буде.

У вівторок, 13 жовтня, температура трохи знизиться: вдень +18°, вночі +14°, хмарно з проясненнями, без опадів.

У середу, 14 жовтня, тиждень завершить мінлива хмарність і єдині за весь період можливі опади: вдень +18°, вночі +14°.

Отже, найтеплішим днем тижня стане понеділок, 12 жовтня, з температурою +20°, а найпрохолодніше буде у вівторок та середу — по +18°. Перепад температур за тиждень складе лише 2°, а опади синоптики прогнозують тільки в середу, 14 жовтня.

Оскільки тиждень обіцяє стабільну погоду без різких перепадів, одеситам не знадобляться кардинальні зміни у планах. Проте в середу, 14 жовтня, через можливі опади варто взяти з собою парасольку та бути обережними на дорозі.

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