Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 8 по 14 октября показывает резкие перепады температуры: днем воздух прогреется до +21°, а ночью самая низкая отметка опустится до +6°. Синоптики также прогнозируют осадки в субботу и среду.

кратковременное похолодание на прошлой неделе уступит место новым перепадам температуры — синоптики предупреждают, что с 8 по 14 октября погода в Харьковской области будет нестабильной, с колебаниями от +13° до +21° днем.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели с 8 по 14 октября дневные температуры в Харьковской области будут колебаться от +13° до +21°, а ночные — от +6° до +13°.

В четверг, 8 октября, воздух днем прогреется до +20°, ночью термометры покажут +10°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В пятницу, 9 октября, погода останется практически неизменной: днем +20°, ночью +10°, небо малооблачное, без осадков.

В субботу, 10 октября, столбики термометров опустятся до +17° днем, а ночью поднимутся до +13° — это самая теплая ночь недели. Облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют возможные осадки.

В воскресенье, 11 октября, днем воздух прогреется до +20°, а ночью ожидается самая низкая отметка недели — +6°. Облачность переменная, без осадков.

В понедельник, 12 октября, температура удержится на отметке +21° днем — это максимум недели, ночью — +12°. Небо малооблачное, осадков не предвидится.

Во вторник, 13 октября, днем +18°, ночью +12°, облачно с прояснениями, без осадков.

В среду, 14 октября, неделю завершит самый прохладный день: днем лишь +13°, ночью +11°. Небо облачное с прояснениями, синоптики прогнозируют возможные осадки.

Таким образом, самым теплым днем недели станет понедельник, 12 октября, с температурой +21°, а самым прохладным — среда, 14 октября, когда воздух прогреется лишь до +13°. Перепад дневных температур за неделю достигнет 8°. Осадки синоптики прогнозируют дважды — в субботу, 10 октября, и в среду, 14 октября.

Из-за такого перепада температур, особенно людям пожилого возраста, стоит одеваться теплее и брать с собой легкую куртку даже в теплые дни. В дни с возможными осадками — субботу и среду — не лишним будет зонт, а водителям стоит быть осторожными на дороге из-за возможной скользкости.

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