Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 8 по 14 жовтня показує стрімкі перепади температури: удень повітря прогріється до +21°, а вночі найнижча позначка опуститься до +6°. Синоптики також прогнозують опади у суботу та середу.

короткочасне похолодання минулого тижня поступиться місцем новим перепадам температури — синоптики попереджають, що з 8 по 14 жовтня погода у Харківській області буде нестабільною, з коливаннями від +13° до +21° вдень.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня з 8 по 14 жовтня денні температури у Харківській області коливатимуться від +13° до +21°, а нічні — від +6° до +13°.

У четвер, 8 жовтня, повітря вдень прогріється до +20°, уночі термометри покажуть +10°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів не прогнозують.

У п'ятницю, 9 жовтня, погода залишиться практично незмінною: вдень +20°, вночі +10°, небо малохмарне, без опадів.

У суботу, 10 жовтня, стовпчики термометрів опустяться до +17° вдень, а вночі підіймуться до +13° — це найтепліша ніч тижня. Хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують можливі опади.

У неділю, 11 жовтня, вдень повітря прогріється до +20°, а вночі очікується найнижча позначка тижня — +6°. Хмарність мінлива, без опадів.

У понеділок, 12 жовтня, температура утримається на позначці +21° вдень — це максимум тижня, вночі — +12°. Небо малохмарне, опадів не передбачається.

У вівторок, 13 жовтня, вдень +18°, вночі +12°, хмарно з проясненнями, без опадів.

У середу, 14 жовтня, тиждень завершить найпрохолодніший день: вдень лише +13°, вночі +11°. Небо хмарне з проясненнями, синоптики прогнозують можливі опади.

Отже, найтеплішим днем тижня стане понеділок, 12 жовтня, з температурою +21°, а найпрохолоднішим — середа, 14 жовтня, коли повітря прогріється лише до +13°. Перепад денних температур за тиждень сягне 8°. Опади синоптики прогнозують двічі — у суботу, 10 жовтня, та в середу, 14 жовтня.

Через такий перепад температур, особливо людям похилого віку, варто вдягатися тепліше та брати з собою легку куртку навіть у теплі дні. У дні з можливими опадами — суботу та середу — не зайвою буде парасоля, а водіям варто бути обережними на дорозі через можливу слизькість.

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