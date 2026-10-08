Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 9 по 15 октября показывает резкое изменение температуры: днем воздух прогреется до +21°, а к концу недели похолодает до +14°, ночью местами будет лишь +12°.

прогноз погоды на предыдущую неделю в Одессе обещал кратковременные дожди, но уже с 9 по 15 октября синоптики фиксируют иную картину — неделя начнется тепло, а завершится заметным похолоданием. Перепад температур за семь дней достигнет 7°, поэтому одесситам стоит готовиться к переменчивой погоде.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры на протяжении недели будут держаться в пределах от +14° до +21°, при этом осадков в Одесской области не прогнозируют.

В пятницу, 9 октября, днем воздух прогреется до +19°, а ночью охладится до +17°. Облачность ожидается переменная, осадков не будет.

В субботу, 10 октября, столбики термометров днем также остановятся на отметке +19°, а ночью опустятся до +16°. Небо останется малооблачным, без осадков.

В воскресенье, 11 октября, температура днем удержится на той же отметке +19°, а ночью будет заметно теплее — около +18°. Облачность малооблачная, осадков не предвидится.

В понедельник, 12 октября, дневная температура поднимется до +20°, ночная останется на уровне +18°. Облачность облачная с прояснениями, осадков синоптики не ожидают.

Во вторник, 13 октября, воздух прогреется до самой высокой отметки за всю неделю — +21°, однако ночью заметно охладится, до +15°. Облачность облачная с прояснениями, без осадков.

В среду, 14 октября, дневная температура снизится до +18°, ночная будет держаться на уровне +15°. Облачность облачная с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В четверг, 15 октября, неделя завершится самым прохладным днем: днем лишь +14°, а ночью воздух охладится до +12°. Облачность облачная с прояснениями, без осадков.

Таким образом, самым теплым днем недели станет вторник, 13 октября, с температурой +21° днем, а самым прохладным — четверг, 15 октября, когда днем будет лишь +14°. Общий перепад температур за неделю составит 7°, осадков в течение всего периода не прогнозируют.

Учитывая постепенное похолодание к концу недели, одесситам стоит заранее позаботиться о теплой одежде, особенно людям пожилого возраста и детям. Резкого потепления или жары не предвидится, поэтому дополнительных мер защиты от солнца не требуется, а отсутствие осадков позволяет спокойно планировать дела на улице в любое время суток.

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