Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 9 по 15 жовтня показує стрімку зміну температури: вдень повітря прогріється до +21°, а до кінця тижня охолоне до +14°, уночі місцями буде лише +12°.

прогноз погоди на попередній тиждень в Одесі обіцяв короткочасні дощі, але вже з 9 по 15 жовтня синоптики фіксують іншу картину — тиждень почнеться тепло, а завершиться помітним похолоданням. Перепад температур за сім днів сягне 7°, тож одеситам варто готуватися до змінної погоди.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури впродовж тижня триматимуться в межах від +14° до +21°, при цьому опадів в Одеській області не прогнозують.

У п'ятницю, 9 жовтня, вдень повітря прогріється до +19°, а вночі охолоне до +17°. Хмарність очікується мінлива, опадів не буде.

У суботу, 10 жовтня, стовпчики термометрів вдень також зупиняться на позначці +19°, а вночі опустяться до +16°. Небо залишиться малохмарним, без опадів.

У неділю, 11 жовтня, температура вдень утримається на тій самій позначці +19°, а вночі буде помітно теплішою — близько +18°. Хмарність малохмарна, опадів не передбачається.

У понеділок, 12 жовтня, денна температура підніметься до +20°, нічна залишиться на рівні +18°. Хмарність хмарна з проясненнями, опадів синоптики не очікують.

У вівторок, 13 жовтня, повітря прогріється до найвищої позначки за весь тиждень — +21°, проте вночі помітно охолоне, до +15°. Хмарність хмарна з проясненнями, без опадів.

У середу, 14 жовтня, денна температура знизиться до +18°, нічна триматиметься на рівні +15°. Хмарність хмарна з проясненнями, опадів не прогнозують.

У четвер, 15 жовтня, тиждень завершиться найпрохолоднішим днем: вдень лише +14°, а вночі повітря охолоне до +12°. Хмарність хмарна з проясненнями, без опадів.

Отже, найтеплішим днем тижня стане вівторок, 13 жовтня, з температурою +21° вдень, а найпрохолоднішим — четвер, 15 жовтня, коли вдень буде лише +14°. Загальний перепад температур за тиждень складе 7°, опадів протягом усього періоду не прогнозують.

Зважаючи на поступове похолодання до кінця тижня, одеситам варто заздалегідь подбати про теплий одяг, особливо людям похилого віку та дітям. Різкого потепління чи спеки не передбачається, тож додаткових заходів захисту від сонця не потрібно, а відсутність опадів дозволяє спокійно планувати справи на вулиці в будь-який час доби.

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