Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 9 по 15 октября показывает заметные колебания: днём воздух прогреется до +22°, а ночью в воскресенье температура опустится до +6°. Осадков на протяжении недели синоптики не прогнозируют.

предыдущий прогноз погоды для харьковчан уже предупреждал о перепадах температур, и новая неделя подтверждает эту тенденцию — в Харьковской области и дальше ожидаются заметные колебания дневных и ночных показателей.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели с 9 по 15 октября дневная температура в Харьковской области будет колебаться от +16° до +22°.

В пятницу, 9 октября, воздух днём прогреется до +20°, ночью термометры покажут +10°. Небо останется малооблачным, без осадков.

В субботу, 10 октября, дневная температура опустится до +16°, а ночью будет держаться на отметке +14°. Облачность ожидается переменная, дождя не будет.

В воскресенье, 11 октября, столбики термометров днём поднимутся до +18°, однако ночью воздух охладится до +6° — это самая холодная ночь недели. Облачность малооблачная, осадков не прогнозируют.

В понедельник, 12 октября, ожидается самый тёплый день недели: днём до +22°, ночью — до +11°. Небо останется малооблачным, без осадков.

Во вторник, 13 октября, дневная температура будет держаться на отметке +21°, ночью опустится до +11°. Облачность переменная, дождя не прогнозируют.

В среду, 14 октября, воздух днём прогреется лишь до +16°, ночью — до +13°. Небо будет облачным с прояснениями, без осадков.

В четверг, 15 октября, температура днём останется на уровне +16°, а ночью опустится до +11°. Облачность — с прояснениями, осадков не ожидается.

Таким образом, самым тёплым в Харьковской области будет понедельник, 12 октября, — до +22°, а самая холодная ночь ждёт жителей в воскресенье, 11 октября, — лишь +6°. Перепад дневных температур за неделю составляет 6°. Дождей синоптики не прогнозируют на протяжении всего периода.

Из-за заметного ночного охлаждения, особенно в воскресенье, стоит одеваться теплее утром и вечером — это касается прежде всего людей пожилого возраста и детей. Днём погода остаётся комфортной для прогулок, а отсутствие осадков позволяет планировать дела на открытом воздухе без риска попасть под дождь.

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