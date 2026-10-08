Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 9 по 15 жовтня показує помітні коливання: вдень повітря прогріється до +22°, а вночі в неділю температура опуститься до +6°. Опадів протягом тижня синоптики не прогнозують.

попередній прогноз погоди для харків'ян вже попереджав про перепади температур, і новий тиждень підтверджує цю тенденцію — у Харківській області й надалі очікуються помітні коливання денних і нічних показників.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня з 9 по 15 жовтня денна температура в Харківській області коливатиметься від +16° до +22°.

У п'ятницю, 9 жовтня, повітря вдень прогріється до +20°, уночі термометри покажуть +10°. Небо залишиться малохмарним, без опадів.

У суботу, 10 жовтня, денна температура опуститься до +16°, а вночі триматиметься на позначці +14°. Хмарність очікується мінлива, дощу не буде.

У неділю, 11 жовтня, стовпчики термометрів удень підніметься до +18°, натомість уночі повітря охолоне до +6° — це найхолодніша ніч тижня. Хмарність малохмарна, опадів не прогнозують.

У понеділок, 12 жовтня, очікується найтепліший день тижня: удень до +22°, уночі — до +11°. Небо залишиться малохмарним, без опадів.

У вівторок, 13 жовтня, денна температура триматиметься на позначці +21°, уночі опуститься до +11°. Хмарність мінлива, дощу не прогнозують.

У середу, 14 жовтня, повітря вдень прогріється лише до +16°, уночі — до +13°. Небо буде хмарним з проясненнями, без опадів.

У четвер, 15 жовтня, температура вдень залишиться на рівні +16°, а вночі опуститься до +11°. Хмарність — з проясненнями, опадів не очікується.

Отже, найтепліше у Харківській області буде в понеділок, 12 жовтня, — до +22°, а найхолодніша ніч чекає мешканців у неділю, 11 жовтня, — лише +6°. Перепад денних температур за тиждень становить 6°. Дощів синоптики не прогнозують протягом усього періоду.

Через відчутне нічне охолодження, особливо в неділю, варто вдягатися тепліше вранці та ввечері — це стосується насамперед людей похилого віку та дітей. Удень погода залишається комфортною для прогулянок, а відсутність опадів дозволяє планувати справи на відкритому повітрі без ризику потрапити під дощ.

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