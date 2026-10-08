Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 9 по 15 октября показывает, что самым теплым днем станет понедельник, 12 октября, когда воздух прогреется до +23°, а дожди ожидаются трижды — в субботу, среду и четверг.

предыдущий недельный прогноз погоды для региона уже предупреждал о дождях, и следующая неделя, с 9 по 15 октября, также принесет осадки в Днепропетровской области, хотя большинство дней останутся сухими.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, днем температура будет колебаться от +16° до +23°, а ночью — от +9° до +13°.

В пятницу, 9 октября, воздух днем прогреется до +20°, а ночью остынет до +11°. Небо будет малооблачным, осадков не прогнозируют.

В субботу, 10 октября, столбики термометров днем остановятся на отметке +18°, ночью — +13°. Облачность малооблачная, но синоптики прогнозируют возможные осадки.

В воскресенье, 11 октября, днем ожидается +21°, ночью температура опустится до +9°. Небо останется малооблачным, без осадков.

В понедельник, 12 октября, воздух прогреется до самой высокой отметки недели — +23° днем, ночью же будет +12°. Облачность малооблачная, осадков не предвидится.

Во вторник, 13 октября, днем удержится +22°, ночью — +11°. Облачность переменная, осадков не прогнозируют.

В среду, 14 октября, температура днем опустится до +19°, ночью — до +12°. Облачность переменная, и в этот день синоптики прогнозируют возможные осадки.

В четверг, 15 октября, воздух днем прогреется лишь до +16° — самой низкой отметки недели, ночью — до +13°. Небо будет облачным, возможны осадки.

Таким образом, самым теплым днем недели станет понедельник, 12 октября, с температурой +23° днем, а самым прохладным будет четверг, 15 октября, когда максимум составит лишь +16°. Перепад температур за неделю достигнет 7°. Осадки прогнозируют в субботу, 10 октября, среду, 14 октября, и четверг, 15 октября.

В дни с осадками — субботу, среду и четверг — стоит брать с собой зонт и быть осторожными на дороге, особенно за рулем автомобиля. Из-за перепада температур в 7° в течение недели синоптики советуют одеваться с учетом прохладных вечеров и ночей, особенно это касается людей пожилого возраста.

Ранее Politeka сообщала, днепропетровскую область накроет похолодание: синоптики дали прогноз погоды на неделю с 7 по 13 октября.

Также Politeka сообщала, синоптики предупредили о дождях: прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 6 по 12 октября.

Как сообщала Politeka, синоптики предупредили об осадках: прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 5 по 11 октября.