Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 9 по 15 жовтня показує, що найтеплішим днем стане понеділок, 12 жовтня, коли повітря прогріється до +23°, а дощі очікуються тричі — в суботу, середу та четвер.

попередній тижневий прогноз погоди для регіону вже попереджав про дощі, і наступний тиждень, з 9 по 15 жовтня, також принесе опади у Дніпропетровській області, хоча здебільшого дні залишаться сухими.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, вдень температура коливатиметься від +16° до +23°, а вночі — від +9° до +13°.

У п'ятницю, 9 жовтня, повітря вдень прогріється до +20°, а вночі охолодиться до +11°. Небо буде малохмарним, опадів не прогнозують.

У суботу, 10 жовтня, стовпчики термометрів вдень зупиняться на позначці +18°, вночі — +13°. Хмарність малохмарна, але синоптики прогнозують можливі опади.

У неділю, 11 жовтня, вдень очікується +21°, вночі температура опуститься до +9°. Небо залишиться малохмарним, без опадів.

У понеділок, 12 жовтня, повітря прогріється до найвищої позначки тижня — +23° вдень, вночі ж буде +12°. Хмарність малохмарна, опадів не передбачається.

У вівторок, 13 жовтня, вдень утримається +22°, вночі — +11°. Хмарність мінлива, опадів не прогнозують.

У середу, 14 жовтня, температура вдень опуститься до +19°, вночі — до +12°. Хмарність мінлива, і цього дня синоптики прогнозують можливі опади.

У четвер, 15 жовтня, повітря вдень прогріється лише до +16° — найнижчої позначки тижня, вночі — до +13°. Небо буде хмарним, можливі опади.

Отже, найтеплішим днем тижня стане понеділок, 12 жовтня, з температурою +23° вдень, а найпрохолодніше буде у четвер, 15 жовтня, коли максимум становитиме лише +16°. Перепад температур за тиждень сягне 7°. Опади прогнозують у суботу, 10 жовтня, середу, 14 жовтня, та четвер, 15 жовтня.

У дні з опадами — суботу, середу та четвер — варто брати з собою парасольку та бути обережними на дорозі, особливо під час керування автомобілем. Через перепад температур у 7° протягом тижня синоптики радять вдягатися з урахуванням прохолодних вечорів та ночей, особливо це стосується людей похилого віку.

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