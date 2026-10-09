Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 10 по 16 октября обещает заметные колебания температуры: от +16° в начале недели до +22° в понедельник, а в субботу синоптики не исключают осадков.

предыдущий недельный прогноз погоды для Харьковщины уже предупреждал о влиянии антициклона на регион, а новая неделя, с 10 по 16 октября, принесет жителям Харьковской области очередные колебания температуры — от +16° в начале периода до +22° в середине недели.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневная температура в течение недели будет колебаться в пределах от +16° до +22°, а ночью воздух будет охлаждаться до +7°...+13°.

В субботу, 10 октября, ожидается переменная облачность, днем воздух прогреется лишь до +16°, ночью — до +13°. Синоптики не исключают осадков в этот день.

В воскресенье, 11 октября, облачность рассеется — будет держаться малооблачная погода. Столбики термометров днем будут подниматься до +19°, а ночью опустятся до +7° — это самая холодная ночь недели.

Понедельник, 12 октября, станет самым теплым днем недели: днем воздух прогреется до +22° при малооблачной погоде, ночью же температура будет держаться на отметке +11°.

Во вторник, 13 октября, небо покроют облака с прояснениями. Днем температура удержится на отметке +21°, ночью опустится до +10°.

Среда, 14 октября, принесет переменную облачность и небольшое снижение температуры — днем до +20°, а ночью воздух остынет до +13°.

В четверг, 15 октября, при переменной облачности столбики термометров днем опустятся до +18°, ночью — до +12°.

Завершится неделя пятницей, 16 октября: ожидается малооблачная погода, днем воздух прогреется до +19°, ночью охладится до +11°.

Таким образом, самым теплым днем недели станет понедельник, 12 октября, с температурой +22°, а самым прохладным — суббота, 10 октября, когда днем воздух прогреется лишь до +16°. Общий перепад дневных температур за неделю составит 6°. Осадки синоптики прогнозируют только в субботу, 10 октября, остальные дни недели осадков не ожидается.

Из-за возможных осадков в субботу стоит иметь при себе зонт и быть внимательными за рулем из-за скользкой дороги. А из-за ночных охлаждений до +7°...+10° в выходные и в начале недели жителям области стоит одеваться теплее, особенно это касается пожилых людей и детей, которых собираете в школу утром.

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