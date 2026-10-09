Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 10 по 16 жовтня обіцяє помітні коливання температури: від +16° на початку тижня до +22° у понеділок, а в суботу синоптики не виключають опадів.

попередній тижневий прогноз погоди для Харківщини вже попереджав про вплив антициклону на регіон, а новий тиждень, з 10 по 16 жовтня, принесе мешканцям Харківської області чергові коливання температури — від +16° на початку періоду до +22° у середині тижня.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денна температура впродовж тижня коливатиметься в межах від +16° до +22°, а вночі повітря охолоджуватиметься до +7°...+13°.

У суботу, 10 жовтня, очікується мінлива хмарність, вдень повітря прогріється лише до +16°, вночі — до +13°. Синоптики не виключають опадів цього дня.

У неділю, 11 жовтня, хмарність розсіється — триматиметься малохмарна погода. Стовпчики термометрів вдень підійматимуться до +19°, а вночі опустяться до +7° — це найхолодніша ніч тижня.

Понеділок, 12 жовтня, стане найтеплішим днем тижня: вдень повітря прогріється до +22° за малохмарної погоди, вночі ж температура триматиметься на позначці +11°.

У вівторок, 13 жовтня, небо вкриють хмари з проясненнями. Вдень температура утримається на позначці +21°, вночі опуститься до +10°.

Середа, 14 жовтня, принесе мінливу хмарність і невелике зниження температури — вдень до +20°, а вночі повітря остигне до +13°.

У четвер, 15 жовтня, за мінливої хмарності стовпчики термометрів вдень опустяться до +18°, вночі — до +12°.

Завершиться тиждень п'ятницею, 16 жовтня: очікується малохмарна погода, вдень повітря прогріється до +19°, вночі охолодиться до +11°.

Отже, найтеплішим днем тижня стане понеділок, 12 жовтня, з температурою +22°, а найпрохолоднішим — субота, 10 жовтня, коли вдень повітря прогріється лише до +16°. Загальний перепад денних температур за тиждень складе 6°. Опади синоптики прогнозують лише в суботу, 10 жовтня, решту днів тижня опадів не очікується.

Через можливі опади в суботу варто мати при собі парасольку та бути уважними за кермом через слизьку дорогу. А через нічні охолодження до +7°...+10° у вихідні та на початку тижня мешканцям області варто вдягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку та дітей, яких збираєте до школи зранку.

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