Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 11 по 17 октября показывает переменчивую погоду: дневная температура будет колебаться от +13° до +20°, а осадки синоптики прогнозируют четыре дня из семи.

прогноз на предыдущую неделю обещал кратковременные дожди в Одесской области, и новая прогнозная карта подтверждает, что влажные дни вернутся и на этой неделе — с 11 по 17 октября синоптики ожидают четыре дождливых дня.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневная температура в Одесской области в течение недели будет колебаться от +13° до +20°.

В воскресенье, 11 октября, воздух прогреется до +20°, ночью термометры покажут +18°. Небо будет малооблачным, осадков не прогнозируют.

В понедельник, 12 октября, днем удержится та же отметка +20°, а ночью +18°. Облачность сменится на облачную с прояснениями, и синоптики уже допускают возможные осадки.

Во вторник, 13 октября, столбики термометров опустятся до +15° днем и +14° ночью. Небо останется облачным с прояснениями, возможные осадки сохранятся.

В среду, 14 октября, днем ожидается +17°, а ночью прохладнее — +13°. Облачно с прояснениями, но без осадков.

В четверг, 15 октября, температура удержится на отметке +14° днем и опустится до +10° ночью. Облачность переменчивая, осадков не прогнозируют.

В пятницу, 16 октября, воздух прогреется лишь до +13° — это самый холодный день недели. Ночью также +10°. Облачно с прояснениями, возможны осадки.

В субботу, 17 октября, дневная температура поднимется до +15°, ночная — до +11°. Небо облачное с прояснениями, синоптики снова допускают осадки.

Таким образом, самым теплым днем недели станет воскресенье, 11 октября, с температурой +20°, а самым прохладным будет пятница, 16 октября, когда воздух прогреется лишь до +13°. Перепад температур за неделю достигнет 7°. Осадки прогнозируют в понедельник, 12 октября, вторник, 13 октября, пятницу, 16 октября, и субботу, 17 октября.

Учитывая частые осадки и заметный перепад температур, одесситам стоит брать с собой зонт в дождливые дни и быть осторожными за рулем из-за мокрой дороги. А из-за снижения температуры до +13° к концу недели лучше одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста.

синоптики предупредили о резком изменении температуры: погода в одесской области с 9 по 15 октября, сообщала ранее Politeka.

Также Politeka сообщала, синоптики предупредили о кратковременных дождях: прогноз погоды на неделю в одесской области с 8 по 14 октября.

Как сообщала Politeka, синоптики предупредили о дождях: прогноз погоды на неделю в одесской области с 7 по 13 октября.