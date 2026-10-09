Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 10 по 16 жовтня обіцяє помірно теплу погоду з максимумом +21° та двома днями з можливими опадами.

попередній прогноз погоди для одеситів вже вказував на нестабільну погоду, а тепер синоптики оновили дані на тиждень з 10 по 16 жовтня: область чекає переважно тепла погода з короткочасними опадами у два дні.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури впродовж тижня коливатимуться від +19° до +21°.

У суботу, 10 жовтня, одесити прокинуться під малохмарним небом: удень повітря прогріється до +19°, а вночі охолоне до +16°. Опадів синоптики не прогнозують.

У неділю, 11 жовтня, погода залишиться малохмарною: стовпчики термометрів удень підніматимуться до +20°, вночі — до +18°. Дощу також не очікується.

У понеділок, 12 жовтня, на зміну малохмарному небу прийде хмарність з проясненнями, однак температура тримається на тих самих позначках: вдень +20°, вночі +18°. Опадів не буде.

У вівторок, 13 жовтня, синоптики прогнозують можливі опади. Вдень повітря прогріється лише до +19°, а вночі помітно охолоне — до +14°. Небо залишатиметься хмарним з проясненнями.

У середу, 14 жовтня, очікується найтепліший день тижня: вдень +21°, вночі +15°. Хмарність з проясненнями збережеться, але опадів не прогнозують.

У четвер, 15 жовтня, температура вдень утримається на позначці +21°, а вночі підніметься до +16°. Синоптики попереджають про можливі опади при хмарному з проясненнями небі.

У п'ятницю, 16 жовтня, тиждень завершиться малохмарною погодою без опадів: вдень +19°, вночі +14°.

Отже, найтеплішим днем тижня в Одеській області стане середа, 14 жовтня, з максимумом +21°, а найпрохолодніше вдень буде у суботу, 10 жовтня, — +19°. Загальний перепад денних температур за тиждень не перевищить 2°, проте вночі коливання помітніші — від +18° до +14°. Опади синоптики прогнозують двічі: у вівторок, 13 жовтня, та в четвер, 15 жовтня.

Попри відсутність сильної спеки, у дні з можливими опадами — у вівторок і четвер — одеситам варто мати при собі парасольку та бути обережнішими на дорозі через можливо мокре покриття. Вночі повітря охолоджується до +14°, тож під час вечірніх прогулянок не зайвим буде теплий одяг.

Раніше Politeka повідомляла, синоптики попередили про короткочасні дощі: прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 8 по 14 жовтня.

Також Politeka повідомляла, синоптики попередили про дощі: прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 7 по 13 жовтня.

Як повідомляла Politeka, синоптики попередили про зміну температури: прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 6 по 12 жовтня.