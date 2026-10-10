Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 11 по 17 жовтня показує мінливу погоду: денна температура коливатиметься від +13° до +20°, а опади синоптики прогнозують чотири дні з семи.

прогноз на попередній тиждень обіцяв короткочасні дощі в Одеській області, і нова прогнозна карта підтверджує, що вологі дні повернуться і цього тижня — з 11 по 17 жовтня синоптики очікують чотири дощові дні.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денна температура в Одеській області протягом тижня коливатиметься від +13° до +20°.

У неділю, 11 жовтня, повітря прогріється до +20°, уночі термометри покажуть +18°. Небо буде малохмарним, опадів не прогнозують.

У понеділок, 12 жовтня, вдень утримається та ж позначка +20°, а вночі +18°. Хмарність зміниться на хмарну з проясненнями, і синоптики вже допускають можливі опади.

У вівторок, 13 жовтня, стовпчики термометрів опустяться до +15° удень та +14° вночі. Небо залишиться хмарним з проясненнями, можливі опади збережуться.

У середу, 14 жовтня, вдень очікується +17°, а вночі прохолодніше — +13°. Хмарно з проясненнями, але без опадів.

У четвер, 15 жовтня, температура утримається на позначці +14° вдень і опуститься до +10° вночі. Хмарність мінлива, опадів не прогнозують.

У п’ятницю, 16 жовтня, повітря прогріється лише до +13° — це найхолодніший день тижня. Уночі також +10°. Хмарно з проясненнями, можливі опади.

У суботу, 17 жовтня, денна температура підніметься до +15°, нічна — до +11°. Небо хмарне з проясненнями, синоптики знову допускають опади.

Отже, найтеплішим днем тижня стане неділя, 11 жовтня, з температурою +20°, а найпрохолодніше буде в п’ятницю, 16 жовтня, коли повітря прогріється лише до +13°. Перепад температур за тиждень сягне 7°. Опади прогнозують у понеділок, 12 жовтня, вівторок, 13 жовтня, п’ятницю, 16 жовтня, та суботу, 17 жовтня.

З огляду на часті опади й помітний перепад температур, одеситам варто брати з собою парасольку в дощові дні та бути обережними за кермом через мокру дорогу. А через зниження температури до +13° наприкінці тижня краще одягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку.

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