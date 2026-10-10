Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 11 по 17 октября обещает сначала теплые дни с максимумом +22°, а уже с середины недели — похолодание до +13° и возможные осадки дважды за семидневку.

предыдущий прогноз погоды для харьковчан уже предупреждал о колебаниях температуры, а новая неделя принесет еще более заметный перепад. Харьковскую область с 11 по 17 октября охватит похолодание: днем столбики термометров опустятся с +22° до +13°, а синоптики прогнозируют осадки дважды за неделю.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в регионе будут колебаться от +13° до +22°, а ночные — от +6° до +13°.

В воскресенье, 11 октября, в Харьковской области ожидается малооблачная погода без осадков: воздух днем прогреется до +19°, а ночью охладится до +6°.

В понедельник, 12 октября, синоптики обещают самый теплый день недели — до +22° днем, ночью же столбики термометров опустятся до +11°. Осадков не прогнозируют, небо останется малооблачным.

Во вторник, 13 октября, облачность возрастет, местами будут прояснения, днем +20°, ночью +11°, без осадков.

В среду, 14 октября, погода изменится: небо затянут облака, и синоптики прогнозируют возможные осадки. Днем воздух прогреется лишь до +16°, а ночью — до +13°.

В четверг, 15 октября, ожидается самый холодный день недели: днем температура удержится на отметке +13°, а ночью опустится до +6°. Небо останется малооблачным, осадков не прогнозируют.

В пятницу, 16 октября, облачность будет переменной, и синоптики снова прогнозируют возможные осадки. Днем ожидается +16°, ночью — +9°.

В субботу, 17 октября, облачно с прояснениями, без осадков: днем +16°, ночью +13°.

Таким образом, самым теплым днем недели станет понедельник, 12 октября, с температурой +22° днем, а самым холодным — четверг, 15 октября, когда воздух прогреется лишь до +13°. Перепад дневных температур за неделю достигнет 9°. Осадки в Харьковской области прогнозируют в среду, 14 октября, и в пятницу, 16 октября.

Учитывая существенный перепад температур, стоит заранее подготовить теплую одежду, особенно это касается людей пожилого возраста и детей. В дни с возможными осадками — среду и пятницу — синоптики советуют иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем из-за возможного ухудшения видимости на дороге.

Ранее Politeka сообщала, синоптики предупредили об антициклоне: прогноз погоды на неделю в харьковской области с 9 по 15 октября.

Также Politeka сообщала, синоптики предупредили о резком перепаде температуры: прогноз погоды на неделю в харьковской области с 8 по 14 октября.

Как сообщала Politeka, харьковскую область охватит кратковременное похолодание: синоптики дали прогноз погоды на неделю с 7 по 13 октября.