Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 11 по 17 жовтня обіцяє спершу теплі дні з максимумом +22°, а вже з середини тижня — похолодання до +13° та можливі опади двічі за семиденку.

попередній прогноз погоди для харків’ян вже попереджав про коливання температури, а новий тиждень принесе ще помітніший перепад. Харківську область з 11 по 17 жовтня накриє похолодання: вдень стовпчики термометрів опустяться з +22° до +13°, а синоптики прогнозують опади двічі протягом тижня.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури в регіоні коливатимуться від +13° до +22°, а нічні — від +6° до +13°.

У неділю, 11 жовтня, у Харківській області очікується малохмарна погода без опадів: повітря вдень прогріється до +19°, а вночі охолоне до +6°.

У понеділок, 12 жовтня, синоптики обіцяють найтепліший день тижня — до +22° вдень, вночі ж стовпчики термометрів опустяться до +11°. Опадів не прогнозують, небо залишиться малохмарним.

У вівторок, 13 жовтня, хмарність зросте, місцями будуть прояснення, вдень +20°, вночі +11°, без опадів.

У середу, 14 жовтня, погода зміниться: небо затягнуть хмари, й синоптики прогнозують можливі опади. Вдень повітря прогріється лише до +16°, а вночі — до +13°.

У четвер, 15 жовтня, очікується найхолодніший день тижня: вдень температура утримається на позначці +13°, а вночі опуститься до +6°. Небо залишиться малохмарним, опадів не прогнозують.

У п’ятницю, 16 жовтня, хмарність буде мінливою, і синоптики знову прогнозують можливі опади. Вдень очікується +16°, вночі — +9°.

У суботу, 17 жовтня, хмарно з проясненнями, без опадів: вдень +16°, вночі +13°.

Таким чином, найтеплішим днем тижня стане понеділок, 12 жовтня, з температурою +22° вдень, а найхолоднішим — четвер, 15 жовтня, коли повітря прогріється лише до +13°. Перепад денних температур за тиждень сягне 9°. Опади у Харківській області прогнозують у середу, 14 жовтня, та в п’ятницю, 16 жовтня.

Зважаючи на суттєвий перепад температур, варто заздалегідь підготувати теплий одяг, особливо це стосується людей похилого віку та дітей. У дні з можливими опадами — середу та п’ятницю — синоптики радять мати при собі парасолю та бути обережними за кермом через можливе погіршення видимості на дорозі.

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