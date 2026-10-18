Доплаты для пенсионеров в Черниговской области могут получать неработающие военные пенсионеры, содержащие нетрудоспособных членов семьи.

Доплаты для пенсионеров в Черниговской области назначаются при определенных законом условиях, а сумма зависит от прожиточного минимума.

Как сообщает Пенсионный фонд Украины , право на надбавку имеют неработающие военнослужащие, которым назначили пенсию за выслугу лет или из-за инвалидности. Исключение – военные срочной службы.

Какой размер надбавки

Доплату устанавливают на каждого нетрудоспособного члена семьи, находящегося на иждивении пенсионера. Ее размер составляет 50% прожиточного минимума для людей, потерявших трудоспособность.

Однако прибавку насчитывают не во всех случаях. Член семьи, на которого оформляют выплату, не должен получать пенсию из солидарной системы, определенные виды государственной социальной помощи или пособие на детей одиноким матерям.

Если право на пенсию, социальную помощь и надбавку возникает одновременно, следует выбрать один из предусмотренных законом вариантов обеспечения. Когда в семье есть два или более пенсионера, доплату за совместно удерживаемого родственника назначают только одному из них — по выбору семьи.

Какие документы нужно подать

Для оформления понадобятся паспорт, идентификационный код, документы о родстве и подтверждение того, что нетрудоспособный член семьи находится на содержании заявителя. Также следует предоставить сведения о совместном проживании или другие документы, подтверждающие соответствующие обстоятельства.

Отдельно подтверждают, что пенсионер не работает и не проходит службу. Если данные о трудовой деятельности отсутствуют в государственном реестре, могут потребоваться трудовая книжка, приказ об увольнении или другие документы.

Доплаты для пенсионеров в Черниговской области оформляются по общим правилам пенсионного законодательства. Подать документы можно через веб-портал Пенсионного фонда Украины.