Начало отопительного сезона 2026 года в Харькове зависит от готовности котельных, теплосетей и энергетической инфраструктуры.

Начало отопительного сезона 2026 в Харькове коммунальщики обеспечивают ремонт оборудования, замену труб и модернизацию систем теплоснабжения.

Подготовка к зиме продолжается по нескольким направлениям. Специалисты обновляют устаревшее оборудование, устанавливают энергоэффективные котлы и ищут способы снизить потребление газа и электроэнергии. Отдельное внимание уделяется автономной работе котельных во время перебоев с электроснабжением.

Как обновляют котельные

В межотопительный период один из котельных проверяли и ремонтировали около месяца. За это время там сменили сетевой насос и провели ревизию оборудования.

По словам начальника котельной Валерия Лоренко, в начале полномасштабной войны из-за отключения света оборудование приходилось останавливать и запускать повторно до десяти раз в смену. После появления дизельных генераторов работать стало легче.

В некоторых районах Харькова старое оборудование полностью заменяют новым. В частности, при поддержке доноров из Японии модернизировали один из котельных. На небольших объектах внутри правительственной программы устанавливают итальянские конвекционные котлы с автоматической регулировкой температуры теплоносителя в зависимости от погоды.

Какие работы проводят на теплосетях

Начало отопительного сезона 2026 в Харькове нуждается не только в исправных котельных, но и в надежных трубопроводах. Коммунальщики заменяют магистральные и внутриквартальные сети, в том числе труднодоступные трубы большого диаметра. Часть восстановленных участков уже опробована и подготовлена ​​к работе.

Также ремонтируют сети, которые не использовались с 2022 года из-за разрушения детских садов и других социальных объектов. Летом специалисты заменяли теплотрассы, устраняли повреждения труб горячего водоснабжения и продолжали проверки в разных районах города.

В Харькове ремонтируют канализационные коллекторы

Подготовка коммунального хозяйства обхватывает и водоотвод. Перед ремонтом дорог работники обследуют подземные сети, чтобы не приходилось раскапывать новое покрытие.

Во время проверки одного из коллекторов диаметром 1200 миллиметров, работающего с 1962 года, было обнаружено разрушение на участке длиной 72 метра. В настоящее время постройку прочищают и готовят в санацию.

С начала 2026 года в городе было восстановлено около пяти километров канализационных сетей. Кроме того, заменили около 500 люков, модернизировали оборудование насосных станций и очистных сооружений. В ходе ежедневных работ коммунальщики также прочистили 400 километров коллекторов.

Комплексное обновление инфраструктуры должно помочь Харькову пройти отопительный период и снизить риск аварий зимой.