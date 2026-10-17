Початок опалювального сезону 2026 у Харкові залежить від готовності котелень, тепломереж та енергетичної інфраструктури.

Початок опалювального сезону 2026 у Харкові комунальники забезпечують через ремонт обладнання, заміну труб і модернізацію систем теплопостачання.

Підготовка до зими триває за кількома напрямами. Фахівці оновлюють застаріле обладнання, встановлюють енергоефективні котли та шукають способи зменшити споживання газу й електроенергії. Окрему увагу приділяють автономній роботі котелень під час перебоїв з електропостачанням.

Як оновлюють котельні

У міжопалювальний період одну з котелень перевіряли та ремонтували близько місяця. За цей час там замінили мережевий насос і провели ревізію обладнання.

За словами начальника котельні Валерія Лоренка, на початку повномасштабної війни через відключення світла обладнання доводилося зупиняти й запускати повторно до десяти разів за зміну. Після появи дизельних генераторів працювати стало легше.

У деяких районах Харкова старе обладнання повністю замінюють новим. Зокрема, за підтримки донорів з Японії модернізували одну з котелень. На невеликих об’єктах у межах урядової програми встановлюють італійські конвекційні котли з автоматичним регулюванням температури теплоносія залежно від погоди.

Які роботи проводять на тепломережах

Початок опалювального сезону 2026 у Харкові потребує не лише справних котелень, а й надійних трубопроводів. Комунальники замінюють магістральні та внутрішньоквартальні мережі, зокрема важкодоступні труби великого діаметра. Частину відновлених ділянок уже випробували й підготували до роботи.

Також ремонтують мережі, які не використовувалися з 2022 року через руйнування дитячих садків та інших соціальних об’єктів. Улітку фахівці замінювали теплотраси, усували пошкодження труб гарячого водопостачання та продовжували перевірки в різних районах міста.

У Харкові ремонтують каналізаційні колектори

Підготовка комунального господарства охоплює й водовідведення. Перед ремонтом доріг працівники обстежують підземні мережі, щоб не доводилося розкопувати нове покриття.

Під час перевірки одного з колекторів діаметром 1200 міліметрів, який працює з 1962 року, виявили руйнування на ділянці завдовжки 72 метри. Наразі споруду прочищають і готують до санації.

Від початку 2026 року в місті відновили близько п’яти кілометрів каналізаційних мереж. Крім того, замінили приблизно 500 люків, модернізували обладнання насосних станцій та очисних споруд. Під час щоденних робіт комунальники також прочистили 400 кілометрів колекторів.

Комплексне оновлення інфраструктури має допомогти Харкову пройти опалювальний період і зменшити ризик аварій узимку.