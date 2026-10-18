Графики отключения света в Чернигове на 19 октября предполагают плановое обесточивание на десятках улиц города.

Графики отключения света в Чернигове на 19 октября охватывают период с 09:00 до 17:00.

По обнародованным данным, электроэнергию будут временно выключать в разных частях Чернигова. Жителям указанных районов следует заранее учесть ограничения и подготовиться к перерыву в электроснабжении, сообщает Черниговоблэнерго.

Какие улицы Чернигова останутся без света

19 октября с 09:00 до 17:00 плановые работы охватят улицы и переулки:

Глуховский направление: 1-й Глуховский, 2-й Глуховский, Глуховская.

Воскресенский направление: 2-й Воскресенский, Воскресенский, Воскресенский.

Центральная часть и близлежащие улицы: 21 сентября, Антония Печерского, Бориса Луговского, Вячеслава Чорновила, Гоголя, Жабинского, Заньковецкой, Ильинская, Магистратская, Мстиславская, Пятницкая, Ремесленная, Успенская.

Другие адреса: Борщева, Вадима Модзалевского, Василия Симоненко, Вербицких, Вишневая, Вячеслава Радченко, Городнянская, Днепровская, Железнодорожная, Ивана Выговского, Ивана Мазепы, Киевское, Кирилла Разумовского, Кленовая, Княжа, Ковпака, Корюковская, Космон2 Кропивницкого, Кукушанка.

Также в перечне: Леонида Каденюка, Липинского, Луговая, Любецкая, Минская, Молчанова, Новая, Олегово поле, Александра Мациевского, Алексея Бакуринского, Памятная, Победы, Подлесная, Песчаная, Подусовская, Приветная, Романа Бжеского, Сагайдак, Сагайдак, 1 Седновский, Симиренко, Сосницкая, Старобилоуская, Теробороны, Феодосия Углицкого, Харьковская, Хлебопекарная, Шевченко, Ягодная, Яровая и Яровой.





Как подготовиться к обесточиванию

Графику отключения света в Чернигове на 19 октября следует проверить заранее, особенно если дома работает электрическое отопление, насосное оборудование или другая техника, зависимая от питания.

Перед началом работ желательно зарядить телефоны и павербанки, а также спланировать использование бытовых приборов. Если электроэнергия нужна для работы или обучения, то лучше предусмотреть альтернативный источник питания.

Обратите внимание: приведенный список содержит названия улиц без номеров домов. Поэтому он не позволяет определить, касается ли обесточивания конкретного дома. Для уточнения адреса проверьте информацию в официальных сообщениях оператора сети.