Графики отключения света в Харьковской области на 19 октября подразумевают плановые работы в городе Люботин Харьковского района.

Графики отключения света в Харьковской области на 19 октября включают десятки улиц, переулков и въездов.

По информации Люботинского городского совета, ограничения будут действовать с 08:00 до 17:00. В настоящее время жителям указанных адресов следует подготовиться к временному отсутствию электроэнергии.

Где не будет электричества 19 октября

В список попали улицы Индустриальная, Историческая, Анатолия Абросимова, Андрея Гнидца, Свободная, Валерия Лобановского, Василия Данилевского, Водянская, Гавенко, Гражданская, Государственная, Дмитровская, Достижений, Дружбы, Дуншовская, Духовская и Заводская.

Также плановые работы охватят улицы Камышевату, Караванскую, Княжескую, Короленко, Коцюбинского, Курортную, Мира, Олимпийскую, Подгорную, Полтавскую, Полтавский Путь, Прибрежную, Ревчанскую, Семьи Кошиц, Садовую, Светлую, Слобожанскую, Лагерную, Тарасовскую, Техническую, Техническую, Тарасовскую.

Обесточение коснется и ряда въездов, в частности Свободного, Гвардейского, Западного, Ахтырского и Транспортного. Среди других адресов – въезды 8 Марта, 92-й бригады имени Ивана Сирко, Ивана Багряного, Индустриальный, Исторический, Березовский, Боровский, Винницкий и Вишневый.

Графики отключения света в Харьковской области на 19 октября также содержат конкретные номера домов. Полный список охватывает гораздо больше адресов, чем можно привести в кратком обзоре.

Как проверить свой адрес

Чтобы выяснить, будут ли касаться работы вашего дома, просмотрите полное сообщение на сайте Люботинского городского совета . Там опубликованы адреса с номерами домов, в том числе для въездов и улиц, где ограничения будут действовать в течение указанного периода.

Графики отключения света в Харьковской области на 19 октября предполагают завершение работ в 17:00. Жителям следует заранее зарядить телефоны и павербанки и учесть возможные неудобства при пользовании электроприборами.